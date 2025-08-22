Путин играет с огнем 1 Владимир Пастухов

22.08.2025, 15:41

1,028

Владимир Пастухов

Кто из двоих блефует: он или Лавров?

Москва внимательно следит за реакцией на ее действия в рамках политики «сближения» на российско-американском треке и старается не допустить, чтобы ее позицию интерпретировали чересчур вольнодумно и чтобы не протаскивали в приоткрывшиеся ворота всяческие «европейские хотелки».

Для этого у Москвы есть «багор и ведро», то есть Лавров и ТАСС, всегда готовые напомнить миру о том, что такое традиции советской дипломатии, восходящие к Молотову и Громыко (я, конечно, предпочел бы Горчакова, но с этим пока туго). Именно в этом ключе следует воспринимать последние заявления Лаврова, где он сделал «осаже» всем тем, кто посчитал, что после Аляски позиция Кремля претерпела какие-то существенные изменения.

Отнюдь. Из заявлений Лаврова следует, что никакого «особого уважения» Путин к Трампу не проявил, а «каким он был (питерским пацаном), таким и остался». Главное в сказанном Лавровым сводится к тому, что Россия ни на йоту не отъехала от своих требований, изложенных в стамбульском протоколе 2022 года, в том числе по демилитаризации Украины. По крайней мере, так это можно понять.

Если это действительно так, то это естественным образом сводит все усилия по деэскалации на нет и превращает переговорный процесс Трампа в одну большую «Панаму», при помощи которой Москва хочет потянуть время, внести раскол в ряды своих противников, притормозить военную помощь Украине, создавая тем самым максимально благоприятные условия для своей армии «на земле», чтобы она как можно быстрее чисто военными средствами достигла первоначальных целей войны. Остроумно, но рискованно.

Есть две возможные интерпретации слов Лаврова. Мягкая: он просто дает понять, но не очень удачно, что, если Европа будет «наглеть», то Кремль может просто сдать назад. Жесткая: Путин решил сыграть с Трампом в ту же игру, в которую Зеленский сыграл с ним самим в Париже еще до пандемии: сымитировать согласие на смягчение позиции, а когда Трамп увязнет в переговорах, сделать вид, что его неправильно поняли.

Если речь идет о втором, то надо понять – это игра Путина или Лаврова? Второе маловероятно, конечно, но всякое бывает. Плюс просто случаются и ошибки (тогда они будут Лаврову дорого стоить). Но если первое, то Путин играет с огнем. Уязвленный и униженный в глазах Европы и собственной электоральной базы Трамп непредсказуем и очень опасен.

Впрочем, мне кажется, в Вашингтоне что-то в этом роде подозревают и поэтому так гонят лошадей, не желая растягивать процесс даже на месяц. Так что Путину придется в течение пары недель прояснить, кто из двоих блефует: он или Лавров?

Владимир Пастухов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com