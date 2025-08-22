Два белоруса вошли в топ-100 молодых звезд НХЛ
- 22.08.2025, 15:53
Elite Prospects включил Артема Левшунова и Илью Протаса в список лучших хоккейных проспектов мира.
Известный портал Elite Prospects представил обновленный рейтинг 100 лучших хоккейных проспектов НХЛ перед стартом сезона-2025/26.
В список вошли два представителя Беларуси: защитник Артем Левшунов и нападающий Илья Протас.
Левшунов замкнул десятку сильнейших. Аналитики отмечают его мощный бросок, подключение к атаке, высокое катание для его роста и умение бороться на бортах.
Прибавив в стабильности и улучшив чтение игры, Левшунов способен вырасти в защитника первой пары НХЛ.
Илья Протас занял 56-е место. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром OHL, забросив 50 шайб, в основном с пятачка.
При этом эксперты выделяют его видение площадки и умение разыгрывать шайбу: нападающий часто создает атаки через короткие передачи и находит партнеров на дальней штанге.
Несмотря на отсутствие скорости классических снайперов CHL, стиль молодого хоккеиста может сделать его надежным игроком топ-9 в НХЛ.