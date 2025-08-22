закрыть
22 августа 2025, пятница, 16:00
Два белоруса вошли в топ-100 молодых звезд НХЛ

Elite Prospects включил Артема Левшунова и Илью Протаса в список лучших хоккейных проспектов мира.

Известный портал Elite Prospects представил обновленный рейтинг 100 лучших хоккейных проспектов НХЛ перед стартом сезона-2025/26.

В список вошли два представителя Беларуси: защитник Артем Левшунов и нападающий Илья Протас.

Левшунов замкнул десятку сильнейших. Аналитики отмечают его мощный бросок, подключение к атаке, высокое катание для его роста и умение бороться на бортах.

Прибавив в стабильности и улучшив чтение игры, Левшунов способен вырасти в защитника первой пары НХЛ.

Илья Протас занял 56-е место. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром OHL, забросив 50 шайб, в основном с пятачка.

При этом эксперты выделяют его видение площадки и умение разыгрывать шайбу: нападающий часто создает атаки через короткие передачи и находит партнеров на дальней штанге.

Несмотря на отсутствие скорости классических снайперов CHL, стиль молодого хоккеиста может сделать его надежным игроком топ-9 в НХЛ.

