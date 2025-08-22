Рютте: Партнеры договариваются о двух уровнях гарантий безопасности для Украины 1 22.08.2025, 15:57

Марк Рютте

США и Европа работают над системой, которая должна исключить повторное нападение России.

Гарантии безопасности для Украины, о которых договариваются европейские страны и США, будут состоять из двух уровней.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа, сообщает «Европейская правда».

Рютте отметил важность того, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают совместно над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности. По его словам, сейчас есть договоренность о том, что будет два уровня гарантий.

«На первом уровне будет, собственно, установление какого-то мирного соглашения или прекращения огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усиленными, чтобы они могли выдержать любые трудности», – сказал генсек НАТО.

Второй уровень – это то, что, по его словам, «предоставят Соединенные Штаты и Европа».

«Над этим мы, собственно, работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими», – сказал он.

Рютте подчеркнул, что будущие гарантии должны быть такого уровня, чтобы «Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова».

Как сообщалось, Румыния готова предоставить НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины.

