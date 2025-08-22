В российском Краснодаре сгорел белорусский трамвай

В российском Краснодаре сгорел белорусский трамвай7
- 22.08.2025, 16:04
- 1,868
«Белкоммунмашу» пришлось извиняться.
В российском Краснодаре 21 августа на конечной остановке «Улица Декабристов» произошло возгорание трамвая производства белорусского холдинга «Белкоммунмаш». В компании заявили, что по факту инцидента проводится проверка.
Трамвай, по данным «БКМ Холдинг» («Белкоммунмаш»), двигался по маршруту № 3. Пострадавших нет, возгорание было ликвидировано.
В компании заявили, что представители сервисно-сбытового центра «Белкоммунмаш» находятся в Краснодаре, где принимают участие в рабочей группе по выявлению причин возгорания.
«Также в Краснодар оперативно были направлены специалисты научно-технического производственного центра. Представители холдинга анализируют информацию, проводят разбирательство относительно причин возгорания, чтобы принять соответствующие меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок и недопущения таких случаев в последующем», — заявили в холдинге.
Там также принесли извинения пассажирами и пообещали принять «действенные меры по предупреждению подобных инцидентов в будущем».
Напомним, в 2023 году подобный случай произошел в российском городе Самара, где тоже загорелся трамвай «Белкоммунмаша». Пострадавших не было, специалисты холдинга тогда тоже обещали принять «действенные меры» на будущее.