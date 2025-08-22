Смартфон Трампа «сменил» дизайн 2 22.08.2025, 16:15

1,700

Теперь он стал копией Samsung.

Анонсированный в июне этого года полностью «американский» смартфон от команды Трампа близится к релизу, о чем Trump Mobile сообщила в Х. Но теперь рендеры смартфона сильно изменились, обратили внимание СМИ.

Первоначально «трампофон» выглядит очень похожим на последние модели iPhone Pro, но теперь его внешность один в один повторяет Galaxy S25 Ultra.

Любопытно, что рендер был скопирован с сайта производителя чехлов Spigen: если присмотреться поближе, то можно увидеть, что это рендер смартфона в чехле Spigen, вплоть до логотипа компании, который Trump Mobile, вероятно, забыли удалить. На это обратили внимание даже в Spigen, оставив в соцсетях комментарий «Готовим иск в суд…».

В пресс-релизе компании говорится, что «ожидание почти закончилось» для Trump Phone T1, который изначально обещали выпустить в сентябре. Сейчас на сайте не указана конкретная дата релиза.

Ранее выяснилось, что полностью «американский» смартфон Трампа оказался обычным китайским Android. Компания рекламирует аппарат как «на 100% сделанный в США», но на деле это ребрендинг T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

«Трампофон» получил 6,8 дюймовый AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарею 5000 мАч. Продавать его планируют за 499 долларов.

