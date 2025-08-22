Как кризис в нефтянке ударил по белорусским регионам 22.08.2025, 16:48

1,884

Промышленность и торговля обвалились.

Белорусская нефтяная отрасль столкнулась с кризисом еще в прошлом году. В нынешнем он начинает угнетать экономику регионов, а также тормозит ВВП всей страны, пишет «Белорусы и рынок».

ВВП Беларуси сильно замедлился по итогам семи месяцев, причем крайне плохие результаты оказались у всех белорусских областей – экономику фактически вывезли Минск и область вокруг него. Сам Минск как будто не знает проблем и подскочил на 4%, Минская область – 1,8%.

А вот Витебск и Гродно ушли в минус – то есть произвели меньше валового продукта, чем в прошлом году (-1,3% и -0,7% соответственно). Могилев не показал роста (+0,1%). Гомельская и Брестская области дали всего 0,8% прироста.

Белстат в примечании к июльским цифрам дал несвойственный для себя комментарий: урожай в этом году собрали позже, поэтому ВВП и просел. Однако на проседание промышленности ведомство почему-то не обратило внимания. А ведь именно проблемы с ней стали причиной падения ВВП в некоторых регионах.

Что случилось с Витебском?

Валовой региональный продукт на Витебщине стал падать уже с начала года. Возможно, летом действительно ситуацию усугубило сельское хозяйство, однако за первое полугодие основной вклад в падение экономики, согласно Белстату, внесла торговля и промышленность.

Оптовая торговля в области обвалилась почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такое же обрушение – по экспорту товаров. Промышленность по данным за 7 месяцев сократилась на 2,9%. Видимо, это означает, что витебские товары, в том числе нефтепродукты, плохо продавались другие страны.

Промышленные предприятия региона в этом году выпустили меньше продукции, чем в прошлом (-2,9%). А собственно в обрабатывающем секторе падение достигло почти 4%.

Главное промпредприятие области – нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке – терпел бедствие в прошлом году. Тогда за январь-июль статистика города показала убытки - минус 592,5 млн рублей. Теперь же предприятие оправляется от шока – за тот же период нынешнего года в Новополоцке пусть и скромная, но прибыль (36,5 млн). Однако выпуск, видимо, пришлось сократить.

В Гомельской области все давно плохо

Гомельщина, соседствующая с воюющей Украиной, является проблемным регионом уже не первый год – в 2024 году его экономика еле ползла на фоне бурного взлета остальной страны. Теперь же регион остается худшим по промышленному производству – оно за семь месяцев 2025 года сократилось на 2,6%, а в собственно обрабатывающем секторе – на 6%.

Предприятия Гомельской области, по которым есть данные только с января по май, сработали с чистым убытком в минус 97,8 млн. рублей. В том числе убыток промышленного сектора оказался еще большим: минус 343 млн. Сумма чистого убытка убыточных организаций превысила миллиард рублей, тогда как год назад составляла всего 406 млн. То есть за год убыток убыточных подскочил в 2,5 раза.

Главным генератором убытков на Гомельщине является Мозырский НПЗ. Статистика района показывает минус в 757,8 млн рублей за январь-май. В прошлом году за тот же период также был убыток, но в три раза меньше (минус 246,6 млн). Продажи нефтепродуктов стали глубоко нерентабельны: районный показатель – минус 6,2% по итогам полугодия. Год назад минус был скромнее: минус 0,2%.

Напомним, в прошлом году МНПЗ останавливали на ремонт, а потом его обесточил ураган, что также вызвало простой.

Однако на Гомельщине есть еще ряд флагманских предприятий, которые также переживают не лучшие времена. В Жлобине располагается Белорусский металлургический завод. Статистика по району показывает, что в этом году жлобинские организации работают с убытком – за пять месяцев минус 54,1 млн рублей. Хотя в прошлом году фиксировалась прибыль в 41 млн.

Весной директор БМЗ Дмитрий Корчик сообщил, что предприятию пришлось снизить производство «чтобы обеспечить на должном уровне экономику предприятия». В мае появились непроверенные сообщение об отправке работников БМЗ в вынужденные неоплачиваемые отпуска.

