У бывшего советника Трампа Джона Болтона прошли обыски 22.08.2025, 17:08

Его подозревают в утечке конфиденциальных документов.

Рано утром в доме экс-советника Трампа Джона Болтона прошли обыски. Журналист AFP видел агентов ФБР, входящих в дом Болтона в Мэриленде. Как пишет New York Post, обыски проходили в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности, и по приказу директора ФБР Кэша Пателя.

«НИКТО не выше закона. Агенты ФБР на миссии», — написал Патель в X, судя по всему, намекая на обыски у Болтона. Пост был перепубликован официальным аккаунтом Белого дома. Официальных комментариев на эту тему пока не было.

По информации Fox News, расследование связано с утечкой информации, и полиция искала конфиденциальные документы. По данным телеканала, Болтон на данный момент не находится под арестом.

Болтон был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем, в 2001-2005 году, а потом постоянным представителем США в ООН в 2005-2006 годах.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику и как сторонник жесткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану, Кубе, а также к России и ее союзникам. Он неоднократно высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США.

При первой администрации Трампа он недолгое время, с апреля 2018-го по сентябрь 2019-го, занимал пост советника по нацбезопасности. Трамп утверждает, что уволил Болтона, потому что их взгляды на внешнюю политику сильно расходились. Сам Болтон настаивает, что покинул администрацию по собственному решению. После отставки Болтон написал книгу, в которой критиковал Трампа за то, что тот, по его словам, подчинял внешнюю политику страны своим тактическим политическим интересам.

Когда Трамп снова стал президентом, он лишил Болтона охраны, которая была предоставлена после того, как Министерство юстиции США заявило о наличии угроз его жизни со стороны Ирана.

После дискуссии Трампа с Зеленским в Овальном кабинете Болтон заявил, что «Трамп и Вэнс продекларировали, что в российско-украинской войне они на стороне России». На этой неделе Русская служба Би-би-си поговорила с Болтоном о том, чего добился Трамп на переговорах с Путиным и Зеленским.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com