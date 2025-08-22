«За эти две монетки можно купить новенький iPhone» 22.08.2025, 17:20

Удивительные находки белорусов.

Onlíner продолжает рубрику, в которой вместе с экспертами оценивает монеты читателей. Сегодня в фокусе — не одна, а сразу две находки. Каждая из них может серьезно пополнить кошелек владельца. Вместе с Всеволодом Юргенсоном, научным сотрудником Академии наук, редакция попыталась разобраться, что это за монеты и сколько они могут стоить сегодня. За такой мини-набор вполне реально выручить сумму, которой хватит на новенький iPhone.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Перед нами не просто старинная монета, а викариатный талер времен Фридриха Августа III, — поясняет Всеволод Юргенсон. — Такая разновидность выпускалась в период междуцарствия, когда саксонский курфюрст исполнял обязанности имперского викария — временного правителя Священной Римской империи. В данном случае речь идет о периоде между смертью императора Иосифа II и вступлением на трон Леопольда II.

Викариатные талеры считаются более редкими и ценными по сравнению с обычными монетами того же периода. Коллекционеры их уважают — как за историческую подоплеку, так и за тираж.

Состояние этой конкретной монеты — выше среднего, что тоже добавляет ей стоимости. На рынке ее можно оценить в сумму от 1000 до 1500 рублей, — добавляет эксперт.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Российская империя, Николай II, 10 рублей 1902-го в таком состоянии будет стоить примерно 1200—1500 рублей, — отмечает эксперт.

На цену николаевского червонца также влияет буквенная гравировка: АГ, АР, ФЗ, ЭБ, ВС — это инициалы минцмейстеров, людей, которые в то или иное время были ответственными за выпуск монет и следили за процедурой чеканки.

Но мы, кажется, знаем, как за царский червонец выручить больше, чем назвал эксперт. Дело в том, что монета в себе содержит 7,74 грамма золота 900-й пробы, и если сдать ее в скупку, то можно выручить 2034,92 рубля.

