Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи
- 22.08.2025, 17:24
Более четырех миллиардов евро.
Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 миллиарда - в рамках Ukraine Facility.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:
один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование из доходов от замороженных активов России;
3,05 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.
«Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе», - добавила Свириденко.