Почему учителя не должны укладывать плитку? 22.08.2025, 17:33

Комментарии белорусских юристов.

Сайт Charter97.org сообщил, что отдел образования Новобелицкого района Гомеля отозвал из отпусков учителей для укладки на прилегающей к школе территории тротуарной плитки, а также привлек к этим работам школьников.

Юрист рассказал «Салідарнасць», что требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, запрещено законом.

Что ж, старания чиновников понятны: на носу 1 сентября, а страх перед начальственным гневом и внезапными проверками так никуда и не ушел за десятилетия истории постсоветской Беларуси. Впрочем, использование слова «постсоветской» представляется небесспорным. Чем дальше, тем больше Беларусь возвращается во времена, которые, как казалось, закончились навсегда.

Юрист Ассоциации «Солидарность» Леонид Судаленко уверен, что «плиточные» работы не входят в обязанности педагогов, а участие несовершеннолетних возможно лишь добровольно и только по закону. Он пояснил «Салiдарнасці», что в данной ситуации было проигнорировано не одно требование трудового законодательства.

— Хочу обратить внимание на два юридических факта – привлечение к работе, не входящей в трудовые обязанности учителей (укладка тротуарной плитки явно не входит в эти обязанности) и отзыв работника из трудового отпуска.

Трудовой кодекс Беларуси запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Такие случаи связаны с временным переводом работника на не обусловленную трудовым договором работу (по другой профессии, специальности, квалификации, должности), либо к другому нанимателю, либо временный перевод в случае простоя. В случае с учителями эти исключения не применимы.

Либо такие работы возможны с письменного согласия учителя и должны происходить по процедуре изменения условий труда с установлением соответствующей доплаты. Но я полагаю, что вряд ли кто-то задумывается о подобном согласии: «велено – исполняйте».

Если наниматель игнорирует эти требования трудового законодательства, то работник может обратиться в органы, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, либо напрямую в органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры.

Но, опять же, кто из учителей станет это делать, не опасаясь потерять работу?

Отпуск может быть прерван по предложению нанимателя и только с согласия работника. Однако опять же и в этом случае вряд ли кто-то будет спрашивать согласие работника.

Еще один аспект – привлечение к труду несовершеннолетних школьников во время каникул. Заключение трудового договора возможно с 14 лет и только с согласия одного из родителей (опекуна). А с 16 лет – уже без согласия родителей, но с соблюдением особых гарантий.

