Белорусы завоевали первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
- 22.08.2025, 17:48
Женская байдарка-четверка пришла к финишу третьей.
Белорусская женская байдарка-четверка завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров, сообщает «Точка».
Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер показали итоговое время – 1:32.80, уступив победительницам 0,22 секунды.
Вторым к финишу пришел китайский квартет – 1:32:68.
Победу в заезде со временем 1:32:58 праздновали девушки из Испании.
В этом же виде программы у мужчин Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик стали девятыми.
На 500-метровке в женской каноэ-двойке Ольга Климова и Ангелина Бардановская остановились в шаге от пьедестала, финишировав четвертыми.
Каноист Станислав Савельев занял седьмое место в спринте на 200 м, а Глеб Чеботарев в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 м стал девятым.
Юбилейный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, 50-й по счёту, принимает Италия. В соревнованиях участвуют представители 70 стран.
Сборная Беларуси выставила 23 спортсмена, которые выступают под нейтральным флагом.
Всего на мировом первенстве определят победителей в 24 дисциплинах. Финал соревнований состоится 24 августа.