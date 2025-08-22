Белорусы завоевали первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 1 22.08.2025, 17:48

Женская байдарка-четверка пришла к финишу третьей.

Белорусская женская байдарка-четверка завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров, сообщает «Точка».

Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер показали итоговое время – 1:32.80, уступив победительницам 0,22 секунды.

Вторым к финишу пришел китайский квартет – 1:32:68.

Победу в заезде со временем 1:32:58 праздновали девушки из Испании.

В этом же виде программы у мужчин Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик стали девятыми.

На 500-метровке в женской каноэ-двойке Ольга Климова и Ангелина Бардановская остановились в шаге от пьедестала, финишировав четвертыми.

Каноист Станислав Савельев занял седьмое место в спринте на 200 м, а Глеб Чеботарев в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 м стал девятым.

Юбилейный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, 50-й по счёту, принимает Италия. В соревнованиях участвуют представители 70 стран.

Сборная Беларуси выставила 23 спортсмена, которые выступают под нейтральным флагом.

Всего на мировом первенстве определят победителей в 24 дисциплинах. Финал соревнований состоится 24 августа.

