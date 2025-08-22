закрыть
22 августа 2025, пятница, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы завоевали первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

1
  • 22.08.2025, 17:48
Белорусы завоевали первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Женская байдарка-четверка пришла к финишу третьей.

Белорусская женская байдарка-четверка завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров, сообщает «Точка».

Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер показали итоговое время – 1:32.80, уступив победительницам 0,22 секунды.

Вторым к финишу пришел китайский квартет – 1:32:68.

Победу в заезде со временем 1:32:58 праздновали девушки из Испании.

В этом же виде программы у мужчин Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик стали девятыми.

На 500-метровке в женской каноэ-двойке Ольга Климова и Ангелина Бардановская остановились в шаге от пьедестала, финишировав четвертыми.

Каноист Станислав Савельев занял седьмое место в спринте на 200 м, а Глеб Чеботарев в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 м стал девятым.

Юбилейный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, 50-й по счёту, принимает Италия. В соревнованиях участвуют представители 70 стран.

Сборная Беларуси выставила 23 спортсмена, которые выступают под нейтральным флагом.

Всего на мировом первенстве определят победителей в 24 дисциплинах. Финал соревнований состоится 24 августа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина