США могут направить в Украину своих пилотов 1 22.08.2025, 18:17

2,128

В рамках гарантий безопасности.

США дали понять, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности в случае принятия мирного соглашения с Россией. Потенциально американские пилоты могут участвовать в миссиях поддержки украинских сил в воздухе.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами с партнерами.

По словам собеседников, президент США Дональд Трамп исключил развертывание американских войск на украинской земле, однако США и их союзники рассматривают ряд других вариантов.

21 августа госсекретарь США Марко Рубио подтвердил европейским партнерам, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины после окончания войны. В то же время он подчеркнул, что лидерство в этом вопросе должна брать на себя Европа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после переговоров в Вашингтоне с Трампом и европейскими лидерами началась работа над конкретным содержанием будущих гарантий безопасности для Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com