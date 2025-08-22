США могут направить в Украину своих пилотов

США могут направить в Украину своих пилотов1
В рамках гарантий безопасности.
США дали понять, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности в случае принятия мирного соглашения с Россией. Потенциально американские пилоты могут участвовать в миссиях поддержки украинских сил в воздухе.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами с партнерами.
По словам собеседников, президент США Дональд Трамп исключил развертывание американских войск на украинской земле, однако США и их союзники рассматривают ряд других вариантов.
21 августа госсекретарь США Марко Рубио подтвердил европейским партнерам, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины после окончания войны. В то же время он подчеркнул, что лидерство в этом вопросе должна брать на себя Европа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после переговоров в Вашингтоне с Трампом и европейскими лидерами началась работа над конкретным содержанием будущих гарантий безопасности для Украины.