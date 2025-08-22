закрыть
22 августа 2025, пятница, 19:09
Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

  • 22.08.2025, 18:43
Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Президент США не хотел бы на ней присутствовать.

Президент CША Дональд Трамп заявил, что его возможное участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленскими диктатором РФ Владимиром Путиным зависит от того «смогут ли те работать вместе».

Об этом Трамп заявил 22 августа во время посещения выставки Дом народа в Белом доме.

«Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они не слишком ладят по понятным причинам, но посмотрим», — сказал президент США.

По словам Трампа, он бы предпочел, чтобы ему не пришлось участвовать в данной встрече на высшей уровне.

«А потом посмотрим, нужно ли мне там быть [на встрече между Зеленским и Путиным — ред.]. Я бы предпочел, чтобы мне не пришлось. Лучше бы они провели встречу, и мы посмотрели, как они справятся. Но пока что они продолжают воевать и убивать людей, что очень бессмысленно», — заявил он.

