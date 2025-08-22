Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Трамп сделал заявление о встрече Путина и Зеленского4
- 22.08.2025, 18:43
- 1,820
Президент США не хотел бы на ней присутствовать.
Президент CША Дональд Трамп заявил, что его возможное участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленскими диктатором РФ Владимиром Путиным зависит от того «смогут ли те работать вместе».
Об этом Трамп заявил 22 августа во время посещения выставки Дом народа в Белом доме.
«Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они не слишком ладят по понятным причинам, но посмотрим», — сказал президент США.
По словам Трампа, он бы предпочел, чтобы ему не пришлось участвовать в данной встрече на высшей уровне.
«А потом посмотрим, нужно ли мне там быть [на встрече между Зеленским и Путиным — ред.]. Я бы предпочел, чтобы мне не пришлось. Лучше бы они провели встречу, и мы посмотрели, как они справятся. Но пока что они продолжают воевать и убивать людей, что очень бессмысленно», — заявил он.