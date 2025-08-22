закрыть
Изменены правила списания денег с базовых счетов белорусов

Что изменится.

Лукашенко изменил правила списания денег с базовых счетов белорусов. Об этом информирует пресс-служба президента.

Правитель в пятницу, 22 августа, подписал указ №313. Согласно указанному документу, были внесения изменения в указ «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

В пресс-службе обратили внимание, что документ был подписан в целях создания эффективных условий для соблюдения установленных законодательством об исполнительном производстве ограничений размера удерживаемых с доходов белорусов денежных средств.

Согласно указу, с базовых счетов не будут списываться деньги в бесспорном порядке. Однако есть исключение. Речь идет про списание денежных средств органами принудительного исполнения, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и органами, которые осуществляют пенсионное обеспечение.

«Списание денежных средств в бесспорном порядке с иных счетов граждан (электронных кошельков) будет осуществляться без изменений», - уточнили в пресс-службе диктатора.

