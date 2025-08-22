Изменены правила списания денег с базовых счетов белорусов 22.08.2025, 18:57

Что изменится.

Лукашенко изменил правила списания денег с базовых счетов белорусов. Об этом информирует пресс-служба президента.

Правитель в пятницу, 22 августа, подписал указ №313. Согласно указанному документу, были внесения изменения в указ «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

В пресс-службе обратили внимание, что документ был подписан в целях создания эффективных условий для соблюдения установленных законодательством об исполнительном производстве ограничений размера удерживаемых с доходов белорусов денежных средств.

Согласно указу, с базовых счетов не будут списываться деньги в бесспорном порядке. Однако есть исключение. Речь идет про списание денежных средств органами принудительного исполнения, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и органами, которые осуществляют пенсионное обеспечение.

«Списание денежных средств в бесспорном порядке с иных счетов граждан (электронных кошельков) будет осуществляться без изменений», - уточнили в пресс-службе диктатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com