Эстония готова отправить в Украину военных
- 22.08.2025, 19:14
Таллинн хочет внести свой вклад.
Эстония готова принять участие в будущей миротворческой операции в Украине силами до одной роты.
Об этом в пятницу заявил эстонский премьер-министр Кристин Михал, сообщает Reuters.
Во время встречи с главой финского правительства Петтери Орпо в Таллинне Михал подтвердил, что Эстония готова внести вклад в будущие «силы сдерживания» в Украине численностью до роты.
Он не уточнил, сколько именно военных имеет в виду.
«Предпосылкой справедливого и устойчивого мира являются сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия даже не думала о повторении агрессии. Теперь мы ждем, что и другие страны внесут свой вклад», – цитирует Михала пресс-служба эстонского правительства.