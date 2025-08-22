закрыть
22 августа 2025, пятница, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эстония готова отправить в Украину военных

  • 22.08.2025, 19:14
Эстония готова отправить в Украину военных

Таллинн хочет внести свой вклад.

Эстония готова принять участие в будущей миротворческой операции в Украине силами до одной роты.

Об этом в пятницу заявил эстонский премьер-министр Кристин Михал, сообщает Reuters.

Во время встречи с главой финского правительства Петтери Орпо в Таллинне Михал подтвердил, что Эстония готова внести вклад в будущие «силы сдерживания» в Украине численностью до роты.

Он не уточнил, сколько именно военных имеет в виду.

«Предпосылкой справедливого и устойчивого мира являются сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия даже не думала о повторении агрессии. Теперь мы ждем, что и другие страны внесут свой вклад», – цитирует Михала пресс-служба эстонского правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина