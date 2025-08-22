Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске 22.08.2025, 19:25

Ярослав Евдокимов

Певца многое связывает с нашей страной.

Прощание с певцом Ярославом Евдокимовым, о смерти которого стало известно сегодня, пройдет в Минске. Об этом сообщила российскому агентству ТАСС его вдова Ирина Крапивницкая.

Прощание будет в Минске», — подтвердила Крапивницкая.

О смерти Ярослава Евдокимова от онкологической болезни стало известно 22 августа.

Он умер в Минске, где проходил лечение.

Ярослав Евдокимов — уроженец украинского Ровно. Он прославился в 1980-е годы как солист Белорусской государственной филармонии. Наиболее известные его песни — «Фантазер», «Колодец», «За белою рекой», «Розы белые», «Все сбудется».

Евдокимов был заслуженным артистом Белорусской ССР (1980), народным артистом Белорусской ССР (1989), народным артистом России (2006).

В 1996 году певец переехал в Москву, в 2009-м получил гражданство РФ. При этом активно участвовал в фестивалях в Украине и поддерживал культуру этой страны.

В 2017 году Евдокимов обвинил российские власти в развязывании войны на юго-востоке Украины: «Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен?»

Также он высказывался против того, чтобы президент страны занимал свой пост более двух сроков.

Ярослав Евдокимов шедеврально исполнил многие песни на слова Геннадия Буравкина, Владимира Некляева. К сожалению, многие их даже не слышали, потому что в лукашенковские времена и Некляев, и Буравкин, и сам Евдокимов попали в черные списки. В результате конец жизни этого талантливого певца прошел не в Беларуси.

