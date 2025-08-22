Один из ключевых российских НПЗ горит уже более суток 7 22.08.2025, 19:30

2,740

Это подтверждают спутниковые снимки.

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, один из ключевых российских НПЗ, горит уже более суток. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 22 августа, которые получил в распоряжение NV.

Несмотря на то, что с момента атаки прошло более суток, большой пожар и задымление все еще продолжается. Огромный столб дыма растянулся более чем на 6 километров и это уже после длительных попыток потушить пожар.

О поражении Новошахтинского завода нефтепродуктов стало известно поздно вечером 20 августа. На производстве раздавались взрывы, после чего начался масштабный пожар.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на это производство, отметив, что завод является один из ключевых поставщиков нефтепродуктов для оккупационных войск. Важность именно этого объекта также подтверждает ряд независимых OSINT-проектов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com