закрыть
22 августа 2025, пятница, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из ключевых российских НПЗ горит уже более суток

7
  • 22.08.2025, 19:30
  • 2,740
Один из ключевых российских НПЗ горит уже более суток

Это подтверждают спутниковые снимки.

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, один из ключевых российских НПЗ, горит уже более суток. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 22 августа, которые получил в распоряжение NV.

Несмотря на то, что с момента атаки прошло более суток, большой пожар и задымление все еще продолжается. Огромный столб дыма растянулся более чем на 6 километров и это уже после длительных попыток потушить пожар.

О поражении Новошахтинского завода нефтепродуктов стало известно поздно вечером 20 августа. На производстве раздавались взрывы, после чего начался масштабный пожар.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на это производство, отметив, что завод является один из ключевых поставщиков нефтепродуктов для оккупационных войск. Важность именно этого объекта также подтверждает ряд независимых OSINT-проектов.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина