Один из ключевых российских НПЗ горит уже более суток7
- 22.08.2025, 19:30
Это подтверждают спутниковые снимки.
Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, один из ключевых российских НПЗ, горит уже более суток. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 22 августа, которые получил в распоряжение NV.
Несмотря на то, что с момента атаки прошло более суток, большой пожар и задымление все еще продолжается. Огромный столб дыма растянулся более чем на 6 километров и это уже после длительных попыток потушить пожар.
О поражении Новошахтинского завода нефтепродуктов стало известно поздно вечером 20 августа. На производстве раздавались взрывы, после чего начался масштабный пожар.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на это производство, отметив, что завод является один из ключевых поставщиков нефтепродуктов для оккупационных войск. Важность именно этого объекта также подтверждает ряд независимых OSINT-проектов.