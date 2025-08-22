WSJ: Перед Трампом стоит выбор 3 22.08.2025, 19:43

Мирная дипломатия провалилась.

Спустя всего неделю после переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и спустя четыре дня после саммита в Белом доме стало ясно, что новые попытки президента Трампа достичь скорейшего мира, видимо, опять зашли в тупик, а оптимизм самого президента США угас, пишет The Wall Street Journal.

В четверг, 21 августа, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что у Украины фактически нет шансов выиграть войну без ударов по территории России. «Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет никаких шансов на победу!» — написал он, попутно в очередной раз раскритиковав своего предшественника Джо Байдена, который «не позволял Украине отвечать, только обороняться».

Теперь Трамп, пишет WSJ, вновь встал перед выбором, который был перед ним на протяжении всех семи месяцев президентства: насколько он готов оказывать давление на Владимира Путина и насколько далеко готов зайти в поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Как полагает газета, уже сейчас понятно, что надежды Трампа на скорую встречу Путина и Зеленского — с его участием или без него — не оправдались. Американские и европейские чиновники продолжают переговоры о гарантиях безопасности Киеву, обсуждая возможный формат миротворческих сил, которые могли бы быть размещены в Украине — хотя при этом Кремль уже явно заявил, что его не устроит наличие иностранных военных на украинской территории.

