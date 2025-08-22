закрыть
22 августа 2025, пятница
Арина Соболенко вошла в топ-10 самых зарабатывающих теннисистов мира

1
  • 22.08.2025, 19:55
Арина Соболенко вошла в топ-10 самых зарабатывающих теннисистов мира
Арина Соболенко

На каком она месте?

Журналисты Forbes изучили заработки лучших теннисистов мира за последние 12 календарных месяцев и составили топ-10 самых состоятельных.

Этот список приводится на сайте издания. Его возглавляет чемпион пяти турниров «Большого шлема» у мужчин и вице-лидер одиночного рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Его заработок за год составил $48.3 миллиона. На второй позиции с отставанием в $1 миллион располагается его главный соперник, отнявший титул на Уимблдоне, итальянец Янник Синнер.

Тройку самых богатых теннисисток замыкает американка Кори Гауфф. Она заработала $37.2 миллиона. Именно Гауфф, напомним, обыграла в финале «Ролан Гаррос»-2025 Арину Соболенко.

Что касается Соболенко, то она уступает не только троим вышеназванным, но еще и рекордсмену по титулам на самых престижных соревнованиях Новаку Джоковичу. Годовой заработок Арины – $27.4 миллиона.

Написать комментарий 1

