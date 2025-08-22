Как легально не идти на работу 1 сентября 22.08.2025, 20:23

Есть три варианта.

Школьные линейки в 2025 году пройдут в понедельник. Многие родители задумываются, как проводить свое чадо в школу в этот день.

Минтруда предлагает три законных варианта взять выходной на 1 сентября.

Вариант первый – отдых без сохранения заработной платы (отгул). Можно взять день, если вы работали до этого, например, в выходной или праздник, в том числе государственный, или выполняли сверхурочную работу.

Также можно оформить отпуск за свой счет без сохранения заработной платы. В некоторых случаях, если это предусмотрено коллективным договором организации и иными локальными правовыми актами, за этот день заплатят.

«По согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению», – пояснили в пресс-службе Минтруда.

Третий вариант легально не работать 1 сентября – использование части трудового отпуска. В некоторых случаях на этот период не запланирован отпуск. Но наниматель может пойти навстречу. Такой оплачиваемый мини-отдых даже внесут в график отпусков.

В каждой организации могут быть прописаны свои варианты получения свободного дня на 1 сентября. Ведомство рекомендует узнавать о них в отделах кадров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com