Пекин не дождался звонка 1 Юрий Федоров

22.08.2025, 20:25

1,940

О новой ошибке Путина.

Похоже, что Путин делает или уже сделал очередную ошибку, которая может ему очень дорого стоить.

Вернувшись из Анкориджа, он позвонил и рассказал о своих впечатлениях о встрече лидерам десяти государств: Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, ЮАР, всем центральноазиатским диктаторам, Турции и, конечно же, Лукашенко. Бросается при этом в глаза, что в этом списке нет Китая. И это может свидетельствовать о многом.

Китай — главный союзник России, главный источник всего, чего Россия лишилась в результате западных санкций. Хорошо известно, нет нужды лишний раз упоминать о том, что Москва, фактически, китайский сателлит. По всем правилам, первым, кому Путин должен доложить о своей беседе с Трампом, — председатель Си. Но Путин этого не делает. С каждым часом отсутствие звонка воспринимается в Пекине как все более сильное оскорбление. Или, что еще хуже для Путина, Си не хочет с ним разговаривать.

Дело, конечно, не только в оскорбленном самолюбии Си. Попытка Путина о чем-то договорится с заклятым врагом Китая не может рассматриваться китайским руководством иначе как игнорирование ключевых интересов безопасности их страны. А это — не просто бунт глупого вассала, невесть что о себе возомнившего, но опасное предательство, требующее жестокого наказания.

Не секрет, например, что в Москве есть очень влиятельная прокитайская партия. Она может получить сигнал из Пекина. И через несколько дней на заседании Совета безопасности Путин попросит освободить его от обязанностей президента по состоянию здоровья. А может статься и так, что здоровье действительно подведет президента и он скоропостижно скончается во сне. Как это случилось с Леонидом Ильичом Брежневым. Не случайно же мадам де Сталь, посетив Петропавловский собор и постояв у надгробьев русских царей сказала что-то о самодержавии, «ограниченном удавкой».

Можно, конечно, обойтись и без кровопролития, просто прекратив поставки в Россию продукции двойного назначения. Или же дать дальневосточным губернаторам приличные деньги в «недружественных валютах», чтобы сначала они объявили свои области самостоятельными государствами, а затем съездили в Пекин и попросили принять их в состав КНР. В общем у Си вариантов много, а у Путина мало, по сути дела, два. Либо посыпать голову пеплом и лететь в Пекин каяться, обещать больше с Трампом не заигрывать. Либо … ну, тут уж все зависит от фантазии председателя Си.

Юрий Федоров, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com