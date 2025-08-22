«Лукашенко больнее всего» 2 22.08.2025, 20:33

1,050

Что стоит за ударами по «Дружбе».

В Унече Брянской области вечером 21 августа разгорелся масштабный пожар на крупнейшем узле нефтепровода «Дружба» — нефтеперекачивающей станции «Унеча». И снова после удара дронами.

До этого в ночь на 13 августа украинские беспилотники также атаковали «Унечу». А 18 августа, ВСУ ударили по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области. Отметим, что по «Дружбе» получают нефть и белорусские НПЗ.

Был ли удар по «Дружбе» сигналом Лукашенко от Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Это все-таки удар по российской инфраструктуре на российской территории, поэтому, в теории, больнее всего должно быть России, для которой «Дружба» до сих пор является одним из основных экспортных маршрутов на Запад — в страны, которые все еще покупают российскую нефть.

Для Лукашенко это удар по касательной, но более чувствительный, чем для Российской Федерации. Более чувствительный, так как иных крупных маршрутов поставок нефти в Беларусь за годы его правления так и не создано. Нефтепровод «Дружба» — одна из его веток — остается основным каналом поставки более 70% объемов нефти для переработки на белорусских НПЗ.

Поэтому, несмотря на то, что удар был нанесен по касательной и не на территории Беларуси, Лукашенко, как ни парадоксально, пострадает от него больше всех. Единственный способ заместить поставки нефти — это железнодорожный транспорт, который имеет ограниченные возможности и намного дороже по сравнению с перекачкой по трубе. Все альтернативные маршруты, которые когда-то прорабатывались, были связаны с поставками нефти в порты — либо Балтики, либо Украины. Сейчас этой альтернативы нет. Хотя удар напрямую по Лукашенко не наносился, ему от него больнее всего.

