Санду дала гражданство Молдовы российскому кинокритику Антону Долину
- 22.08.2025, 20:49
В России он признан «иноагентом».
Президент Молдовы Майя Санду решила предоставить гражданство страны российскому кинокритику Антону Долину, признанному в РФ «иноагентом», и его семье.
Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.
Соответствующий указ администрация президента Молдовы обнародовала 22 августа. Документ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе.
О решении президента накануне, 21 августа, изданию сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров. Он уточнил, что указ будет опубликован в ближайшее время.
Долин уехал из России в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны против Украины. В октябре того же года Минюст РФ внес его в список «иностранных агентов» из-за публичной антивоенной позиции.