22 августа 2025, пятница, 21:13
Санду дала гражданство Молдовы российскому кинокритику Антону Долину

  • 22.08.2025, 20:49
Майя Санду

В России он признан «иноагентом».

Президент Молдовы Майя Санду решила предоставить гражданство страны российскому кинокритику Антону Долину, признанному в РФ «иноагентом», и его семье.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

Соответствующий указ администрация президента Молдовы обнародовала 22 августа. Документ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе.

О решении президента накануне, 21 августа, изданию сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров. Он уточнил, что указ будет опубликован в ближайшее время.

Долин уехал из России в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны против Украины. В октябре того же года Минюст РФ внес его в список «иностранных агентов» из-за публичной антивоенной позиции.

