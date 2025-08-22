Санду дала гражданство Молдовы российскому кинокритику Антону Долину 22.08.2025, 20:49

Майя Санду

В России он признан «иноагентом».

Президент Молдовы Майя Санду решила предоставить гражданство страны российскому кинокритику Антону Долину, признанному в РФ «иноагентом», и его семье.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

Соответствующий указ администрация президента Молдовы обнародовала 22 августа. Документ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе.

О решении президента накануне, 21 августа, изданию сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров. Он уточнил, что указ будет опубликован в ближайшее время.

Долин уехал из России в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны против Украины. В октябре того же года Минюст РФ внес его в список «иностранных агентов» из-за публичной антивоенной позиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com