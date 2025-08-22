закрыть
Можно ли по лицу определить, говорит ли человек правду

  • 22.08.2025, 21:51
Можно ли по лицу определить, говорит ли человек правду

Развеян популярный миф.

Исследователи из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что универсальных «жестов лжеца» не существует: по лицу или речи невозможно однозначно определить, врет человек или говорит правду. Работа опубликована в журнале Law and Human Behavior (LHB).

Профессор Лианн Бринке изучила феномен обмана и отметила, что точность распознавания лжи у неподготовленных людей не превышает 54%. При этом от этого навыка нередко зависит исход судебных процессов и расследований.

Ранее, в 2012 году, команда Бринке выявила четыре признака, которые в комплексе якобы позволяли с высокой точностью отличить правдивые обращения от лживых: поднятая бровь, улыбка, уклончивые слова («может быть», «я думаю») и сокращение количества фраз. Эти выводы основывались на анализе публичных обращений людей, впоследствии уличенных во лжи о судьбе близких.

Однако новое исследование показало, что применить прежние критерии к другим случаям не удалось: часть признаков вовсе не проявлялась, а предсказательная сила снизилась до уровня случайного угадывания.

«Люди часто думают, что по определенным словам или мимике можно распознать ложь. Но сигналы, работающие в одной группе, не подходят для всех, особенно в условиях стресса», — объяснила ученая.

По мнению Бринке, выявление обмана требует более персонализированного подхода и дальнейших исследований, а миф об «улыбке лжеца» или «говорящих жестах» — не более чем красивая история.

