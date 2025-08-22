Радослав Сикорский потроллил главу МИД Венгрии 22.08.2025, 22:03

1,266

Глава польской дипломатии ответил на жалобы Петера Сийярто.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на жалобы главы МИД Венгрии Петера Сийярто относительно украинских ударов по нефтепроводу «Дружба».

Сикорский отреагировал на пост Сийярто в соцсети X, где тот сообщал о третьем ударе по нефтепроводу «Дружба» за короткий период и заявлял, что «это является явной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой втянуть ее в войну».

«Петер, мы поддерживаем тебя ровно так же, как ты поддерживаешь нас», — написал Сикорский.

Отметим, в Унече Брянской области вечером 21 августа разгорелся масштабный пожар на крупнейшем узле нефтепровода «Дружба» — нефтеперекачивающей станции «Унеча». И снова после удара дронами ВСУ.

Peter, you have as much solidarity from us as we have from you. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 22, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com