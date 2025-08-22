Радослав Сикорский потроллил главу МИД Венгрии
Глава польской дипломатии ответил на жалобы Петера Сийярто.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на жалобы главы МИД Венгрии Петера Сийярто относительно украинских ударов по нефтепроводу «Дружба».
Сикорский отреагировал на пост Сийярто в соцсети X, где тот сообщал о третьем ударе по нефтепроводу «Дружба» за короткий период и заявлял, что «это является явной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой втянуть ее в войну».
«Петер, мы поддерживаем тебя ровно так же, как ты поддерживаешь нас», — написал Сикорский.
Отметим, в Унече Брянской области вечером 21 августа разгорелся масштабный пожар на крупнейшем узле нефтепровода «Дружба» — нефтеперекачивающей станции «Унеча». И снова после удара дронами ВСУ.
Peter, you have as much solidarity from us as we have from you.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 22, 2025