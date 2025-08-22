закрыть
22 августа 2025, пятница, 22:24
И это еще лето не кончилось

  • Александр Карпюк
  • 22.08.2025, 22:18
И это еще лето не кончилось

В стране-бензоколонке не хватает... бензина.

Ну что ж, я давно ждал того момента, когда почти каждый день в России что-то будет прилетать. Это означает, что производство нужных средств в Украине стало плюс-минус в хорошем количестве, чтобы обеспечить стабильные удары.

Конечно, этого недостаточно, потому что Россия – это большая бензоколонка, целей там очень много. Да и мы сами получаем очень чувствительные удары как по производствам, так и в виде обычного терроризма.

Но надо признать, что еще пару лет назад эта игра вообще шла в одни ворота.

А теперь в стране-бензоколонке не хватает... бензина. И это еще лето не кончилось.

«Мы должны их давить, и они посыпятся», – (с) П. Петриченко.

P.S. На видео можно в конце увидеть поражение НПЗ с помощью средств изготовителя ракеты «Фламинго» и дрона FP-1.

Александр Карпюк, «Фейсбук»

