В Испании футболист хочет уйти в декрет 22.08.2025, 22:40

Хуан Крус

Уникальный случай.

Полузащитник испанского «Леганеса» Хуан Крус может прибегнуть к беспрецедентному шагу из-за отказа клуба отпустить его в другую команду.

Аргентинский полузащитник решил покинуть клуб этим летом, но руководство не идет на уступки, настаивая на выплате полной суммы клаусулы — 10 миллионов евро, сообщает Marca.

Футболист уже имел ряд предложений из Португалии и от клубов Ла Лиги, но ни один из вариантов не реализовался из-за высокой цены, установленной «Леганесом».

Напряжение между футболистом и клубом усилилось из-за личных обстоятельств. Крус готовится стать отцом и даже пропускал часть подготовки к сезону. По информации источника, аргентинец рассматривает беспрецедентный шаг, чтобы надавить на руководство клуба, — хочет взять декретный отпуск.

Этот случай может стать уникальным, поскольку ранее профессиональные футболисты в Испании ни разу не уходили в отпуск по уходу за ребенком.

