Трамп объявил новый дедлайн для России

Трамп объявил новый дедлайн для России7
- 22.08.2025, 22:53
Затем последует «важное решение».
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по урегулированию войны в Украине через две недели.
«Если война в Украине не будет урегулирована, я приму очень важное решение через две недели. Это могут быть либо масштабные санкции, либо большие тарифы, либо мы ничего не делаем и скажу: «Это ваша война»», – сказал он, общаясь с журналистами в Белом доме.
Он отметил, что для переговоров «нужны двое» и через две недели он поймет отношение обеих стран к этому процессу.
«Ну, посмотрим, состоится ли их встреча. Интересно будет посмотреть, а если нет, то почему она не состоялась? Потому что я сказал им встретиться. Но через две недели я буду знать, что сделаю», – подчеркнул президент США.