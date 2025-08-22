Трамп объявил новый дедлайн для России 7 22.08.2025, 22:53

3,534

Затем последует «важное решение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по урегулированию войны в Украине через две недели.

«Если война в Украине не будет урегулирована, я приму очень важное решение через две недели. Это могут быть либо масштабные санкции, либо большие тарифы, либо мы ничего не делаем и скажу: «Это ваша война»», – сказал он, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что для переговоров «нужны двое» и через две недели он поймет отношение обеих стран к этому процессу.

«Ну, посмотрим, состоится ли их встреча. Интересно будет посмотреть, а если нет, то почему она не состоялась? Потому что я сказал им встретиться. Но через две недели я буду знать, что сделаю», – подчеркнул президент США.

