закрыть
22 августа 2025, пятница, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил новый дедлайн для России

7
  • 22.08.2025, 22:53
  • 3,534
Трамп объявил новый дедлайн для России

Затем последует «важное решение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по урегулированию войны в Украине через две недели.

«Если война в Украине не будет урегулирована, я приму очень важное решение через две недели. Это могут быть либо масштабные санкции, либо большие тарифы, либо мы ничего не делаем и скажу: «Это ваша война»», – сказал он, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что для переговоров «нужны двое» и через две недели он поймет отношение обеих стран к этому процессу.

«Ну, посмотрим, состоится ли их встреча. Интересно будет посмотреть, а если нет, то почему она не состоялась? Потому что я сказал им встретиться. Но через две недели я буду знать, что сделаю», – подчеркнул президент США.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина