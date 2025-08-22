Видеофакт: Ярослав Евдокимов поет «Завiруху» 1 22.08.2025, 23:15

Ярослав Евдокимов

Ушедший из жизни артист исполнял песни на слова белорусских классиков.

В 78 лет умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Причиной смерти стал рак легких, сообщила ТАСС его вдова Ирина Евдокимова.

Ярослав Евдокимов — уроженец украинского Ровно. Он прославился в 1980-е годы как солист Белорусской государственной филармонии.

Несмотря на то, что большую известность принесли ему русскоязычные песни «Фантазер» и «Колодец», Ярослав Евдокимов пел и на белорусском языке. К примеру, «Завiруху» на слова Геннадия Буравкина.

