22 августа 2025, пятница
Видеофакт: Ярослав Евдокимов поет «Завiруху»

  • 22.08.2025, 23:15
Видеофакт: Ярослав Евдокимов поет «Завiруху»
Ярослав Евдокимов

Ушедший из жизни артист исполнял песни на слова белорусских классиков.

В 78 лет умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Причиной смерти стал рак легких, сообщила ТАСС его вдова Ирина Евдокимова.

Ярослав Евдокимов — уроженец украинского Ровно. Он прославился в 1980-е годы как солист Белорусской государственной филармонии.

Несмотря на то, что большую известность принесли ему русскоязычные песни «Фантазер» и «Колодец», Ярослав Евдокимов пел и на белорусском языке. К примеру, «Завiруху» на слова Геннадия Буравкина.

