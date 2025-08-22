В Гродно два водителя поругались на парковке и стали героями ролика
- 22.08.2025, 23:30
Видео вызвало бурные обсуждения в Сети.
Бурное обсуждение в TikTok вызвал спор двух белорусов на парковке возле торгового объекта. Дорожный конфликт, которого легко можно было бы избежать, собрал более 300 тысяч просмотров и свыше 1500 комментариев.
Судя по номерам автомобиля, инцидент произошел в Гродненской области. Водитель Skoda не рассчитал радиус поворота, пересек разметку и заехал одним боком на соседнее парковочное место. Рядом остановился Peugeot. В итоге у «француза» оказалась заблокированной пассажирская сторона, а у Skoda — водительская.
