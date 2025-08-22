В Гродно два водителя поругались на парковке и стали героями ролика 22.08.2025, 23:30

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети.

Бурное обсуждение в TikTok вызвал спор двух белорусов на парковке возле торгового объекта. Дорожный конфликт, которого легко можно было бы избежать, собрал более 300 тысяч просмотров и свыше 1500 комментариев.

Судя по номерам автомобиля, инцидент произошел в Гродненской области. Водитель Skoda не рассчитал радиус поворота, пересек разметку и заехал одним боком на соседнее парковочное место. Рядом остановился Peugeot. В итоге у «француза» оказалась заблокированной пассажирская сторона, а у Skoda — водительская.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com