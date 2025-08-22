Как понимать последние события вокруг Украины Виталий Портников

22.08.2025, 23:45

Виталий Портников

Заявления и форумы не имеют смысла.

Желание «правильно» расшифровать очередное сообщение в соцсетях Трампа делает каждого дешифровщика заложником информационного шоу, в которое американский президент превратил мировую политику.

Уже неоднократно было доказано — заявления в социальных сетях, речи, переговоры, форумы мира и т. д. не имеют никакого реального значения, если не связаны с конкретными действиями. Действиями, а не словами.

Путин — мастер действий, хотя тоже очень много говорит. Но, в то же время, он продолжает отправлять войска в наступление, терроризировать мирное население Украины, тратить миллионы на пропаганду и подкуп политиков и журналистов на Западе.

А Трамп, на первый взгляд, мастер слов. Ведь что он сделал за полгода пребывания в Белом доме? Не решил вопрос новой военной помощи Украине, не ввел новых санкций против России. Только угрожает и обещает.

Все равно в случае войны бездействие — также действие. Громкими словами Трамп это бездействие удачно маскирует. С этой точки зрения, вектор его деятельности — настоящей деятельности, а не болтовни — полностью укладывается в вектор деятельности Путина.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com