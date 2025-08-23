Синоптики объявили на субботу желтый уровень опасности 23.08.2025, 1:22

Из-за тумана.

В субботу и воскресенье ожидаются туман, кратковременные дожди и не более +22°С. Подробнее о погоде в выходные рассказал метеосервис pogoda.by.

На субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. Днем ожидается переменная облачность, по северо-западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +16…+22°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +13…+20°С.

