закрыть
23 августа 2025, суббота, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики объявили на субботу желтый уровень опасности

  • 23.08.2025, 1:22
Синоптики объявили на субботу желтый уровень опасности

Из-за тумана.

В субботу и воскресенье ожидаются туман, кратковременные дожди и не более +22°С. Подробнее о погоде в выходные рассказал метеосервис pogoda.by.

На субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана. Днем ожидается переменная облачность, по северо-западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +16…+22°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +13…+20°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина