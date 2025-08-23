Закрылась «лазейка» для быстрого пересечения границы с Польшей 23.08.2025, 3:22

За нее взялись налоговики.

Налоговики взялись за «льготников», которые за деньги помогали водителям быстрее пересечь белорусско-польскую границу.

В ведомстве отметили, что «выявлена и задокументирована практика, когда отдельные граждане Беларуси, относящиеся к льготным категориям, имеющим право на внеочередной порядок пересечения государственной границы, злоупотребляли этим статусом».

«Вместо использования льготы в личных целях они за денежное вознаграждение «подсаживались» в автомобили иных лиц, чтобы обеспечить им возможность быстрого прохождения пограничного контроля», — рассказали в налоговой.

Правом внеочередного въезда в автодорожные пункты пропуска обладают, среди прочего, белорусы с удостоверением инвалида, а также взрослые, следующие с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

В ведомстве отметили, что такие действия противозаконны и создают «неравные условия для граждан».

«Для противодействия этой схеме в пункте пропуска «Брест» усилено межведомственное взаимодействие. Сотрудники налоговой, пограничной, таможенной служб и милиции организовали тотальный контроль за обоснованностью использования льготного порядка пересечения границы. Проводится тщательная проверка целей поездки и соответствия фактических обстоятельств заявленным при оформлении документов», — сообщили в ИМНС по Брестской области.

Кроме того, граждане, чьи ранее совершенные поездки вызвали сомнения, вызываются для дачи объяснений. Им грозят штрафом до 4200 рублей за незаконную предпринимательскую деятельность (ч. 2 статьи 13.3 КоАП).

