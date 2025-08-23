закрыть
23 августа 2025, суббота
С Киркоровым случилась новая беда

  • 23.08.2025, 8:25
  • 3,858
С Киркоровым случилась новая беда

Путиниста преследуют сплошные неприятности.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину и рухнул со сцены в России, серьезно травмировал ногу, пишет «Главред».

Как видно на видео, опубликованным социальными сетями, путинист во время своего номера пытался взобраться на мини-лестницу на колесах, а она поехала. Киркоров не удержался на месте и рухнул на сцену.

Позже российские телеграмм-каналы опубликовали видео, как певец репетирует другой номер и как пытается не выдать своей хромотой серьезную травму. Между тем, у него это не совсем получается и он медленно ковыляет за кулисы, подтягивая за собой травмированную конечность.

Проблемы со здоровьем Киркорова

Пожалуй, серьезные неприятности со здоровьем певца начались во время пластических операций на лице и теле, которые ему провел скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров. Тогда еще ходили слухи о том, что у Киркорова не заживают швы и есть проблемы с некоторыми зонами.

Позже Киркоров обжег руку во время концерта, выполняя номер с пиротехникой.

Известно, что рана не заживает уже несколько месяцев, а сам Киркоров сильно похудел и долгое время не появлялся на публике.

По итогу, путинисту диагностировали неизлечимое заболевание - диабет второго типа.

