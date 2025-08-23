С Киркоровым случилась новая беда
Путиниста преследуют сплошные неприятности.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину и рухнул со сцены в России, серьезно травмировал ногу, пишет «Главред».
Как видно на видео, опубликованным социальными сетями, путинист во время своего номера пытался взобраться на мини-лестницу на колесах, а она поехала. Киркоров не удержался на месте и рухнул на сцену.
Позже российские телеграмм-каналы опубликовали видео, как певец репетирует другой номер и как пытается не выдать своей хромотой серьезную травму. Между тем, у него это не совсем получается и он медленно ковыляет за кулисы, подтягивая за собой травмированную конечность.
Проблемы со здоровьем Киркорова
Пожалуй, серьезные неприятности со здоровьем певца начались во время пластических операций на лице и теле, которые ему провел скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров. Тогда еще ходили слухи о том, что у Киркорова не заживают швы и есть проблемы с некоторыми зонами.
Позже Киркоров обжег руку во время концерта, выполняя номер с пиротехникой.
Известно, что рана не заживает уже несколько месяцев, а сам Киркоров сильно похудел и долгое время не появлялся на публике.
По итогу, путинисту диагностировали неизлечимое заболевание - диабет второго типа.