В Беларуси вводят новшества по ПДД и валютам

Что изменится в сентябре?

Некоторые банки объявили, что в следующем месяце введут изменения для клиентов — среди прочего есть валютные новшества. «Зеркало» составило подборку нововведений сентября, которые могут повлиять на толщину кошельков.

Новшества от банков

«Белгазпромбанк», к примеру, с 1 сентября снизит стоимость выпуска расчетных карточек Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard — до 500 и 1000 рублей соответственно.

Также «Белгазпромбанк» с 10 сентября приостановит заключение новых договоров с физлицами по доверительному управлению деньгами.

Банки ввели новшества для карточек — подробности

«Цептербанк» с 15 сентября изменит комиссию за безналичное зачисление валюты на счета физлиц. С этой даты она составит 2,3% от суммы перевода (минимум — 20 рублей).

«МТБанк» введет новшество с 16 сентября. Так, финучреждение перестанет взимать комиссию за погашение в кассе через ЕРИП задолженности по кредиту другого банка, если платеж совершается за счет займа «МТБанка». При этом комиссия за прием платежа в кассе «МТБанка» через ЕРИП с 16 сентября увеличится с 5 до 10 рублей.

Корректировки по ПДД

С 1 сентября введут изменения в ПДД. Велосипедистов обяжут спешиваться на пешеходных переходах. Всесезонные шины нельзя будет устанавливать зимой. Среди прочего разрешат тонировку задних стекол авто. За нарушения обновленных ПДД грозят штрафы.

Успеть заплатить за учебники

До 1 октября нужно заплатить за школьные учебники. В 2025/2026 учебном году их стоимость составляет 0,5 базовой. Так, комплект книг для учеников 1−11-х классов обойдется в 21 рубль.

