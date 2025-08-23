Настоятель Красного костела рассказал, что произошло с хранившимися там иконами и книгами 23.08.2025, 8:50

Появилась информация, что их хотят выбросить.

В минском костеле Святого Симеона и Святой Елены, также известном как Красный костел, с июня ведутся ремонтные работы. Настоятель прихода Франц Рудь прокомментировал агентству «Минск-Новости» информацию о том, что некоторые книги и иконы утилизируют.

Недавно верующие показали фото книг и других религиозных предметов, оставленных в костеле, несмотря на ремонтные работы. За этим последовали слухи, что строители намереваются выбросить ценности, а прихожане, чтобы не допустить этого, забирают «забытые» вещи себе.

«Как узнали верующие, в реконструкции вместе с белорусами участвуют рабочие из Туркменистана, где ислам является преобладающей религией. Поэтому они были еще более обеспокоены ситуацией: какой пример показывают христиане представителям другой конфессии по отношению к своим святыням? Удивлены таким отношением были также и беларусские строители», — писал портал katolik.life.

По словам ксендза Франца, информация об утилизации религиозных предметов неверная — иконы и книги сохранят. Ранее приходом были приняты меры по освобождению костела для проведения строительных работ.

— Сейчас в костеле проходят ремонтные работы. В связи с этим была договоренность с собственником костела, госпредприятием «Мінская спадчына», что мы предоставляем им здание для ремонта. Но для того, чтобы они могли там устанавливать строительные леса, чтобы не повредили имущество, было решено, что мы вывозим движимое имущество и складируем его на время реконструкции, — рассказал настоятель прихода Святых Симеона и Елены.

Ксендз Франц уточнил, что некоторые святыни пока еще остались в здании. Речь идет о больших и тяжелых иконах на стенах. Их, по словам ксендза, тоже планируется вывезти, когда строители начнут устанавливать строительные леса.

По словам настоятеля прихода, сохранению религиозных предметов уделяется большое внимание, а после реконструкции святыни планируют вернуть. Ксендз отметил, что некоторые книги действительно могли остаться в костеле — но это единичные экземпляры, их и забрали верующие на время ремонта.

— Мы планируем еще раз согласовать с собственником костела, чтобы нам дали доступ туда, и если там что-то осталось, то мы заберем это на хранение, — уточнил Рудь.

Напомним, ремонтировать Красный костел начали летом 2025 года. По данным katolik.life, при соблюдении плана ремонт должны завершить в декабре 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию — в январе 2027 года.

До этого храм почти три года простоял закрытым после того, как 26 сентября 2022 года здесь при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар. В результате инцидента районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

