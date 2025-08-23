Reuters: В Украину прибудет спецпосланник США Кит Келлог
- 23.08.2025, 8:59
В канун Дня независимости.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний посвященных Дню независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Reuters Грэма Слеттери в сети Х.
«По информации источников, (спецпредставитель по вопросам Украины - ред.) Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую «суету» на этой неделе», - пишет Слеттери.
Он отметил, что визит Келлога в Киев состоится на фоне обсуждений США, Украины и Европы по поводу гарантий безопасности.
Добавим, что это уже не первый визит Келлога в Украину. В прошлом месяце он уже посещал Киев и стоит отметить, что в этот момент россияне не обстреливали столицу и были менее агрессивны, чем обычно. К слову, на данный момент над Украиной тоже нет дронов, за исключением Донецкой и Днепропетровской областей.