23 августа 2025, суббота
Reuters: В Украину прибудет спецпосланник США Кит Келлог

  • 23.08.2025, 8:59
В канун Дня независимости.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний посвященных Дню независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Reuters Грэма Слеттери в сети Х.

«По информации источников, (спецпредставитель по вопросам Украины - ред.) Кит Келлог завтра отправляется в Киев, чтобы принять участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости. Он также обсудит с лидерами дипломатическую «суету» на этой неделе», - пишет Слеттери.

Он отметил, что визит Келлога в Киев состоится на фоне обсуждений США, Украины и Европы по поводу гарантий безопасности.

Добавим, что это уже не первый визит Келлога в Украину. В прошлом месяце он уже посещал Киев и стоит отметить, что в этот момент россияне не обстреливали столицу и были менее агрессивны, чем обычно. К слову, на данный момент над Украиной тоже нет дронов, за исключением Донецкой и Днепропетровской областей.

