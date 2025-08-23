Долгожданный кроссовер Jeep Cherokee с приятной ценой показали на новых фото 23.08.2025, 9:11

2,174

Авто по сравнению с предшественником получилось огромным.

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года уже полностью рассекретили. Долгожданный кроссовер с приятной ценой по меркам сегмента показали на новых официальных фото.

Сайт OBOZ.UA напоминает, что новый Jeep Cherokee превратился в практичную машину для семьи и по сравнению с предшественником получился огромным. Большой 4,9-метровый кроссовер выглядит скромно, но современно. А увеличенные габариты позволили обустроить просторный интерьер.

Новый Cherokee 6 поколения построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Новый Jeep Cherokee теперь оснащается гибридной силовой установкой мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: «Авто», «Спорт», «Снег» и «Грязь/Песок».

В дальнейшем появится Jeep Cherokee Trailhawk с подготовкой к бездорожью. Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

