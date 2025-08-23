Мать Пригожина рассказала Тһе Guardian о его марше на Москву 6 23.08.2025, 9:26

И о том, что было после.

Российский военачальник и глава ВПК «Вагнер» Евгений Пригожин выглядел «обреченным» после неудачного мятежа против российских властей, и рассказывал своей матери, что ожидает смерти. Москва до сих пор не рассказала матери Пригожина, что случилось с ее сыном.

85-летняя Виолетта Пригожина призналась, что глава «Вагнера» предсказывал свою смерть за несколько дней до авиакатастрофы своего бизнес-самолета, которая случилась летом 2023 года. Об этом она рассказала в интервью российскому медиа, передает Тһе Guardian.

«Когда я видела его в последний раз, он выглядел обреченным», — рассказала мать Пригожина.

Последний раз женщина видела его за неделю до авиакатастрофы. На вопрос корреспондента, предвидел ли он свою смерть, она сказала: «Конечно».

По ее словам, российские власти до сих пор не раскрыли обстоятельств гибели военачальника. В то время западная разведка считает, что самолет Евгения Пригожина взорвался по приказу президента РФ Владимира Путина.

Виолетта Пригожина также рассказала, что пыталась отговорить сына от марша на Москву. Она убеждала Евгения Пригожина в том, что он переоценивает масштабы поддержки от населения, и за ним «никто не пойдет».

«Когда мы увиделись перед маршем, я сказала ему: «Женя, тебя поддержат только люди из интернета. Никто с тобой не пойдет. Люди уже не такие. Никто не выйдет на площадь», — говорила она сыну.

На это Пригожин возразил ей, заявив, что его поддержат.

Почему Пригожин остановил марш на Москву

Виолетта Пригожина также вспомнила об обстоятельствах мятежа, который организовал глава «Вагнера» против власти. Она отрицает мнение о том, что таким образом военачальник пытался свергнуть Владимира Путина. Остановил марш на Москву он якобы из-за того, что хотел избежать кровопролития среди российских военных.

«Он не намеревался свергнуть Путина, абсолютно нет. Он лишь хотел достучаться до военного руководства. Он сказал мне, что не может стрелять в молодых ребят во время своего марша», — отметила мать Пригожина.

