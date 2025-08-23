Мерц, Макрон и Туск едут в Молдову 1 23.08.2025, 9:55

На День независимости страны.

Трое европейских лидеров - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск прибудут в Молдову 27 августа на День независимости страны.

Об этом сообщил заместитель спикера федерального правительства ФРГ Штеффен Майер, информирует Цензор.НЕТ.

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц 27 августа 2025 года посетит Республику Молдова. Визит состоится по случаю Дня независимости Молдовы в формате Веймарского треугольника - вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском»,- рассказал представитель правительства ФРГ.

Ожидается, что Туска, Мерца и Макрона примет президент Молдовы Майя Санду. После этого запланирована совместная пресс-конференция федерального канцлера Мерца, президента Санду, президента Макрона и премьер-министра Туска.

В программе визита также предусмотрен совместный ужин и речь канцлера Германии.

