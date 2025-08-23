Лукашисты возобновили охоту на «тунеядцев»7
- 23.08.2025, 10:10
- 3,072
Белорусов уже гонят на принудительные работы.
Акция милиции по «отработке незанятых в экономике» набирает обороты. Появилось первое подтверждение того, что силовики начали репрессии в отношении «тунеядцев», пишет «Флагшток».
В Рогачеве сообщили о том, что за период выполнения «комплекса дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике» (с 1 апреля 2025 года) в районе привлечено к административной ответственности 12 лиц «за игнорирование требований сотрудников РОВД».
Не уточняется, по какой именно статье КоАП безработных привлекали к ответственности, и какое наказание (штраф, арест, общественные работы) они получили. При этом милиция не имеет права требовать от официально безработных, попавших в базу, являться на «групповые профилактическое мероприятие с целью оказания содействия трудоустройству», поэтому административное преследование «тунеядцев» — незаконно.
Если ранее «незанятым в экономике» высылали «уведомления о явке», то в последнее время стали вызывать конкретно повестками.
На фото с очередного «группового профилактического мероприятия», опубликованного газетой Рогачевского райисполкома, виден ребенок в первом ряду — вероятно, родителю не с кем было его оставить, поэтому пришлось взять с собой.
А в Мозыре недавнее «профилактическое мероприятие» закончилось привлечением к принудительному труду ранее судимых безработных: «Проведена воспитательная работа, приняты меры профилактического воздействия. Подучетным разъяснен порядок содействия в трудоустройстве, предложены все имеющиеся варианты для трудовой занятости», — написала газета райисполкома.
Более того, райисполком утвердил перечень организаций «для привлечения лиц, не занятых трудом, состоящих на учетах в РОВД, к общественно полезному труду по благоустройству и наведению порядка на объектах социального предназначения (в том числе по уборке территорий социально значимых объектов) в рамках профилактических мероприятий».
В перечень вошли все сельские исполкомы и Мозырский райжилкомхоз.
Показали местных «тунеядцев» и в Чечерске. Районка опубликовала видео с принудительной «ярмарки вакансий» в Доме культуры. Перед незанятыми в экономике тоже выступил милиционер, а газета уточнила, что в районе имеется свыше 200 вакансий, из них более сотни — по рабочим специальностям.