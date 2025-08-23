Рабочий бросил завод и за 12 лет стал долларовым миллиардером 23.08.2025, 10:17

Его магазины можно найти и в Беларуси.

Социальные лифты существуют. Этому есть немало доказательств, но пример китайца Йе Гуофу — среди самых убедительных. Все говорило о том, что разбогатеть ему не суждено. Бедное детство в крестьянской семье, неоконченное образование, работа на трубном заводе как первая запись в условной «трудовой книжке» намекали на то, что Йе суждено пойти по, безусловно, уважаемой, но такой линии, которая вряд ли сулит попадание в список миллиардеров, публикуемый журналом Forbes. Однако произошло именно то, чего случиться никак не могло. И самое поразительное, что для этого даже не пришлось изобретать что-то новое и гениальное — достаточно было подсмотреть чужую идею, использовать ее на родине, а затем растиражировать по всему миру, включая Минск и другие белорусские города. Впрочем, и для плагиата нужен талант, пишет «Онлайнер».

Трудное детство

Йе Гуофу родился в 1977 году в обычной деревушке в горах Шэньнунцзя (провинция Хубэй). Места эти исключительно живописные и даже признаны ЮНЕСКО Всемирным наследием, но от крупнейших экономических центров Китая довольно удалены. Семья Йе была многодетной (у Гуофу сразу семь братьев и сестер), и, может быть, родители дали ему такое имя от отчаяния. «Гуо» по-китайски значит «страна», а «фу» — «богатая». Расти при этом будущему миллиардеру пришлось в очень скромной крестьянской обстановке. Это, однако, не мешало ему мечтать о карьере певца. Правда, жизнь быстро заставила Гуофу думать о более приземленных целях. По воспоминаниям самого бизнесмена, однажды учитель заявил ему, что голос у него слабенький и, даже открывая рот, ему лучше молчать.

Пришлось последовать совету родителей и поступать в Сийянское торгово-финансовое училище.

Это само по себе казалось неплохим вариантом, ведь даже среднее специальное образование давало шанс найти вакансию в городе с неплохим заработком. Вот только средств на обучение у семьи немного не хватило, и незадолго до выпуска Йе Гуофу отчислили. Решив пока не терять ни время, ни деньги на учебу, 21-летний парень в 1998 году переезжает в Фошань, город-спутник Гуанчжоу, в надежде устроиться хоть на какую-то работу.

От станка к торговле

Сделать это получилось далеко не сразу. В 1990-е Китай находился на пике собственного беби-бума, и работодатель мог выбирать, кого взять в штат. В конце концов, даже без диплома Йе удалось устроиться на трубный завод, где он и проработал несколько лет. Начальство быстро заметило молодого инициативного специалиста, который, несмотря на отсутствие образования, часто выдвигал предложения, как эффективнее организовать производственную линию, улучшить качество продукции и снизить продолжительность производственного цикла. Скорее всего, Йе продолжил бы заниматься трубами и, возможно, даже достиг бы успеха в промышленности, но в 2001 году случилось событие, которое определило совсем иное его будущее.

Йе знакомится со своей будущей женой, Ян Юньюнь.

Та профессионально занималась косметикой, и Гуофу данная тематика оказывается ближе производства труб. Он увольняется с завода, и пара на все сбережения в 100 тыс. юаней (на то время около $12 тыс.) открывает в Фошане магазин средств ухода за лицом и телом, а заодно мейкап-студию при нем. Начало будущей трансформации выходца из горной деревушки в крупного предпринимателя было положено.

«Китайский Fix Price»

Косметический проект оказался успешным и быстро окупился. В 2004 году имеющихся средств оказалось достаточно для перехода на следующий уровень. Йе и Ян начинают работать с форматом магазинов одной цены и запускают торговую точку Aiyaya, где все продавалось по 10 юаней. Уже через несколько месяцев в Фошане работало четыре таких магазина. Затем последовал выход в куда более крупный Гуанчжоу, ну а следующим естественным шагом стала экспансия на регион и всю страну.

В 2007-м открылся тысячный Aiyaya, еще спустя три года — трехтысячный.

Йе с женой уже стали довольно состоятельными людьми, по крайней мере по китайским меркам. Менее чем за десятилетие парень, которому не хватало денег на оплату провинциального училища, превратился в совладельца крупной торговой сети. Ее можно было продолжать масштабировать и дальше, благо размеры страны и количество населения позволяли это делать, но Гуофу хотелось совершить следующий шаг. Он принялся ездить по миру в поисках идей, которые можно было бы реализовать на китайском рынке. Подходящую он нашел во время одной такой командировки.

Польза поездок

Оказавшись в 2013 году в Японии, Йе обратил внимание на распространенный в этой стране ретейл-формат. Сети вроде Daiso или Muji предлагали покупателям всякие полезные и не очень товары с фиксированной на определенном (достаточно невысоком) уровне ценой, но при этом все они были выполнены в фирменном японском минималистичном стиле, а потому смотрелись куда дороже, чем реально стоили. Также Гуофу заметил, что на многих из этих товаров — от посуды и игрушек до одежды и канцелярии — красовалась надпись «Made in China».

Ну а дальше все было делом техники.

Идею, позволившую бы перейти на новый этап в развитии бизнеса, Йе нашел в качественной эволюции его старой сети: магазины всякой самой разной недорогой всячины, которую можно было использовать в жилье с современным интерьером и даже не стыдно было показать в социальных сетях. Однако прежний бренд Aiyaya для такой трансформации не годился. Она требовала нового названия. Так в японской поездке родился Miniso.

Японский вайб

Формат Miniso Йе подсмотрел в Японии. К Японии же отсылало и название. Mini в нем намекало на минимализм дизайна, в котором не было ничего (из)лишнего. Окончание -so добавляло бренду «японскости». Даже придуманный логотип стал фактически плагиатом фирменного стиля известной японской сети одежды и аксессуаров Uniqlo. Теперь новые магазины размещали в современных торговых центрах или на оживленных модных улицах, они были ярко освещены, продавцы там были подчеркнуто незаметны, а ассортимент отличался современным лаконичным дизайном. Все говорило о том, что сеть японская, хотя таковой вовсе не являлась. Наоборот, она была настолько китайской, насколько это было возможно.

Но покупатели выбирают глазами, и знать реальную историю создания магазинов им было вовсе не обязательно.

Впоследствии в многочисленных интервью Йе Гуофу каждый раз рассказывал, что Miniso — плод его сотрудничества с неким японским дизайнером Мияке Дзюньей. Однако журналисты неоднократно подвергали сомнению глубину этого партнерства и даже сам факт существования японца. По собственному признанию Йе, сейчас дизайн всей продаваемой в Miniso продукции разрабатывается большой творческой, а главное, интернациональной командой в японском и скандинавском духе, а ее эмиссары постоянно разъезжают по всему в мире в поисках новых источников вдохновения — ровно так же, как это делал сам Йе в 2013 году.

Бизнес-модель

Бизнес-модель сети всегда заключалась в концепции «Три максимума, три минимума»: высокая эффективность, высокие технологии, высокое качество сочетались с низкой ценой, низкой себестоимостью и низкой маржой. Высокие объемы закупок и строгий контроль за партнерами-производителями позволяли обеспечить действительно невысокую себестоимость при сравнительно высоких потребительских характеристиках. Это позволяло проводить привлекательную ценовую политику (даже в «дорогих» странах цена на любой товар в Miniso обычно не превышает $30) и делать продажи. Их высокий уровень и быстрая оборачиваемость товара позволили неплохо зарабатывать даже с низкой прибавочной стоимостью.

Еще одним важным фактором обеспечения продаж стало постоянное обновление ассортимента.

Стандартом Miniso является поступление новинок каждую неделю, причем вся партия того или иного товара должна быть продана за 21 день, после чего ему на смену приходит что-то свеженькое. Это гарантирует неослабевающий интерес покупателей. У них должно сформироваться устойчивое представление, что в Miniso можно заходить каждый раз, когда оказываешься рядом, ведь там всегда найдется что-то, чего прежде покупатель не видел.

Экспансия

Первый магазин Miniso открылся в Китае в 2013 году. Развитие сети шло с присущей ее владельцам энергичностью. Уже вскоре счет объектов шел на сотни, а сами они начали появляться сначала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем и по всему миру. Сейчас в 80 с лишним странах работают уже без малого 8 тыс. торговых точек с таким названием, и больше половины из них — на родине, в Китае. Восемь Miniso есть и в Беларуси: шесть в столичных торговых центрах, по одному в Гомеле и Гродно.

Столь активную экспансию обеспечила работа компании по франшизе.

Лишь около 570 точек принадлежат ей напрямую, остальные же являются собственностью партнеров. Им предлагается две схемы работы. Инвестор может вложить деньги в открытие магазина, но управлять им будут представители бренда. Или же франчайзи может выбрать традиционный вариант: он инвестирует необходимые средства и сам занимается своим магазином, а Miniso обеспечивает лишь консультации, поставку товаров и маркетинговую поддержку.

Копия копии копии

Главная претензия к Miniso со стороны игроков рынка и его экспертов — во вторичности. Йе обвиняли в том, что он всего лишь «нахальный подражатель», просто скопировавший японские аналоги сначала на китайскую, а затем и мировую почву. С другой стороны, ничего запретного в этом нет. Как нет ничего плохого и в создании бренда, имитирующего свою принадлежность к другой стране. Такая практика распространена повсеместно. В конце концов, жизнеспособна такая схема или нет, решать покупателю. А судя по показателям деятельности компании, ее потребителей ничего смущает. Тем более что с 2023 года с ростом патриотических настроений в китайском обществе и соответствующей политикой правительства КНР компания стала сама изымать из своей деятельности любые отсылки к Японии.

Лучшим же показателем того, что идея Йе Гуофу сработала, стало то, что у него самого появились свои «нахальные подражатели».

В Китае работает множество аналогов Miniso в том же формате: Mini Good, Mumuso, Yubiso, Yoyoso, Ximiso, Ilahui, Nome, Youi и так далее. Как видно по многим названиям, часть этих сетей не стесняется даже брендов, похожих на крупнейшего из «плагиаторов» до степени смешения. И Miniso не может ничего с этим сделать — точно так же, как японским оригиналам оставалось лишь с досадой наблюдать, насколько успешным стал китайский проект Йе. Компании китайца приходится лишь пытаться остаться впереди этой колонны, постоянно придумывая что-то новенькое. Например, Miniso стала не только экспериментировать с товарами для зумеров, но и предлагать ассортимент, рассчитанный на более взрослую публику.

Миллиардер

Есть и еще один весомый аргумент в пользу тезиса «Победителей не судят». В 2020 году Miniso вышла на нью-йоркскую фондовую биржу. IPO прошло очень успешно, сделав владельцев сети — Йе Гуофу и его жену Ян Юньюнь — официальными долларовыми миллиардерами. На двоих им по-прежнему принадлежит 65% акций компании, которые на пике оценивались более чем в $4 млрд.

Сейчас, впрочем, тот же Forbes считает, что состояние пары упало до $2,7 млрд.

Большой удар по нему нанесло решение Miniso приобрести в сентябре 2024 года мажоритарный пакет акций Yonghui Superstores, второй по величине сети гипермаркетов Китая. Акции Miniso немедленно обвалились сразу на 17%. Инвесторы просто не поняли этого решения Йе Гуофу: он фактически потратил все свободные деньги компании, $889 млн, на бизнес, которым прежде не занимался. Да, это тоже ретейл, но совсем иного рода и масштаба. Остается только ждать, окажется уроженец горной деревушки прав и на этот раз или его постигнет первая деловая неудача.

