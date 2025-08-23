В США ответили, почему Путин боится встречи с Зеленским 3 23.08.2025, 10:29

1,780

Кремль пытается найти баланс.

В Кремле сигнализируют о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так в Институте изучения войны (ISW) оценили последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как известно, Лавров заявил, что кремлевский правитель встретится с президентом Украины, только «когда повестка дня для саммита будет готова», впрочем, сказал он, «эта повестка дня вообще не готова».

Аналитики отметили, что Кремль неоднократно использовал Лаврова для уточнения своей позиции, и его интервью американскому СМИ и на этот раз, вероятно, имеет целью прояснить эту позицию западной аудитории.

По мнению экспертов ISW, российское руководство, вероятно, считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине. При этом они ссылаются на собеседников в Кремле российского оппозиционного издания «Верстка». Последнее 22 августа сообщило, что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским.

«Источник, который работает с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника президента Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о «повышении уровня» делегаций на переговорах «больше похоже на вежливый отказ» от предложенной встречи Путина и Зеленского», - говорится в материале.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается найти баланс между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, которая готова принять только полную победу России, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут повлиять на способность России поддерживать свои военные усилия.

