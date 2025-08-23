закрыть
23 августа 2025
Беларусь стала топовым поставщиком одного из товаров в Китай

  • 23.08.2025, 10:44
Больше поставляет только Россия.

Товарная позиция из числа продовольственной продукции активно поставляется из Беларуси на китайский рынок, пишет MYFIN.

Речь идет о рапсовом масле, которое КНР традиционно закупает в больших объемах.

В списке поставщиков рапсового масла на китайский рынок Беларусь занимает второе место, уступая только Российской Федерации.

По данным «Агроэкспорта», за январь – июнь 2025 года Китай закупил в России рапсового масла на $685 млн.

За поставки из Беларуси Китай заплатил около $173 млн.

В топ-5 поставщиков рапсового масла на китайский рынок также вошли Канада ($134 млн), ОАЭ ($100 млн) и Франция ($42 млн).

