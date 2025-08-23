Премьер-министр Канады назвал главную гарантию безопасности Украины
- 23.08.2025, 11:04
Политик сделал заявление.
Лучшей гарантией безопасности для Украины является сильное украинское войско, которое нужно поддерживать. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет «Укринформ».
«Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости», – отметил премьер страны.
При этом, считает он, безопасность Украины должна быть всеобъемлющей – на суше, в море, в воздухе.
«Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы», – сказал Карни.