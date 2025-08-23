Премьер-министр Канады назвал главную гарантию безопасности Украины 23.08.2025, 11:04

Марк Карни

Политик сделал заявление.

Лучшей гарантией безопасности для Украины является сильное украинское войско, которое нужно поддерживать. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет «Укринформ».

«Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости», – отметил премьер страны.

При этом, считает он, безопасность Украины должна быть всеобъемлющей – на суше, в море, в воздухе.

«Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы», – сказал Карни.

