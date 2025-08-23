«Для меня ничего красивее нет» 23.08.2025, 11:04

Беларусы деляться впечатлениями от отдыха на польской Балтике.

Балтийское побережье Польши считается довольно капризным — с погодой везет не всегда. Но многие баларусы предпочитают польскую Балтику курортам Турции и Греции. MOST спросил их почему.

Был и в Литве, и в Эстонии, а в Египте — никогда

Игорь с женой, тремя детьми и собакой по кличке Оти отдыхали в польском Сопоте — в кемпинге прямо у моря. Ориентируясь на прогноз, решили поехать по вторую неделю августа.

Семья выбрала польское море, поскольку не может выезжать за пределы страны: ожидает решения о предоставлении международной защиты.

Игорь никогда не был в Египте, но говорит, что, даже имея возможность покидать Польшу, рассматривал бы исключительно европейские страны.

— Вообще, нам хотелось побывать на польской Балтике. До этого несколько раз бывали в Литве — в Паланге, и в Эстонии — в Тарту. Люблю Балтику за прекрасные пляжи и сосновый лес. Самое важное — чтобы погода не подвела, — делится мужчина.

За 1200 километров — 350 злотых

Из Вроцлава до места назначения семья добиралась автомобилем. По словам беларуса, для их большой семьи это был самый дешевый способ. В общей сложности они преодолели 1200 километров: на обратном пути заезжали в Мальборк, чтобы увидеть знаменитый кирпичный замок, а затем в Бранево.

— В Бранево у меня была миссия. Брат моего дедушки был летчиком. В 1945 году пропал без вести. И только в 2020 году польские поисковики нашли самолет и его останки с документами и сообщили об этом мне, — рассказывает беларус. — Для меня было очень важно приехать на место его захоронения.

Машина беларусов частично работает на газу, поэтому за топливо они заплатили всего 350 злотых.

«Сразу отмели варианты с апартаментами»

Семья жила в кемпинге, в палатке. По словам мужчины, там были целые улицы из домиков, домов на колесах и палаток. А на территории было все необходимое для жизни: туалеты, душевые кабины, специально оборудованные места для мытья посуды, холодильник и плита.

Кроме того, на территории кемпинга были кафе, где можно было позавтракать, фитнес-зал, детская площадка и автомат с сахарной ватой, игровые автоматы и небольшой бассейн.

— Мы любим такой формат отдыха. В Беларуси мы часто ездили с палатками либо на Браславские озера, либо в Вилейку. Плюс у наша собака уже старенькая: болеет, плохо ходит и не всегда может дотерпеть до выгула, поэтому мы отмели все варианты с апартаментами. А на природе с подгузником собаке допустимо, — аргументирует свой выбор Игорь.

За четыре дня заплатили 920 злотых. По мнению Игоря, цена за кемпинг в Сопоте высокая.

— Для сравнения: в Свиднице (в Нижнесилезском воеводстве. — Прим. MOST) за сутки мы платили 94 злотых — против 230 в Сопоте. При том, что в Свиднице кемпинг с шикарными условиями и местным аквапарком с льготным входом туда за 10 злотых, — говорит беларус.

Питание — 350 злотых в сутки

Питалась семья так: утром покупали еду в кафе и завтракали возле палатки за столом, на обед ходили в кафе на побережье, а вечером готовили мясо и овощи на гриле.

— В кафе на семью [отдавали] около 200-250 злотых за раз. А в целом в сутки выходило около 300-350 злотых, — рассказывает беларус.

«Снова поедем»

Пляж в Сопоте, по словам Игоря, огромный — и бесплатный. Говорит, песок там чистый, не тесно, не докучают навязчивые распространители еды или игрушек. У других туристов мужчина подсмотрел хорошее решение — пляжные заборчики, которые помогают защититься от ветра.

Игорь отмечает, что в целом море было прохладным, но в солнечные дни — достаточно комфортным.

— В целом, нам понравилось. Снова поедем на Балтику, но, скорее всего, в другое место, не в Сопот. Хочется, чтобы в кемпинге было меньше людей, — говорит беларус.

От границы с Германией до границы с Россией

Егор (имя изменено) с семьей переехал в Польшу совсем недавно и сейчас находится в процессе получения документов, поэтому страну покидать не может. Да и в целом, признается собеседник, отдых, например, в отелях Турции и Египта по системе «все включено» его не привлекает — мужчина называет такие туры «неделей тюленитства на пляже».

В начале августа беларусы отправились в тур по балтийскому побережью от границы с Германией до границы с Россией — посетили восемь прибрежных городов. В некоторых путешественники провели всего несколько часов, в других оставались с ночевкой.

— Маршрут был несколько зигзагами: смотрели окрестные достопримечательности. Поэтому получился перерасход километров и топлива в сравнении с тем, как если бы мы просто поехали в одну точку на море. В итоге вышло больше 2 тыс. километров и около 700 злотых на топливо, — подсчитывает мужчина.

Неожиданным для Егора оказался трафик — бесконечные потоки машин в обе стороны и дороги, проходящие сквозь населенные пункты с постоянными ограничениями скорости. По его словам, обгонять было почти невозможно, и в итоге движение шло по формуле «километр равно минута».

«Цены выросли, а сервис упал»

Жилье беларусы бронировали заранее. В основном это были комнаты в хостелах, отелях и коттеджах — от одной до трех звезд. По словам Егора, в среднем цена за четверых на сутки колебалась в пределах 230-250 злотых.

А вот условия были разные: от просторных комнат с собственной ванной комнатой и холодильником до мест, где двери не запирались, вместо кроватей были лежанки на полу с изношенным постельным бельем, не было полотенец.

— Вообще, ощущается, что давненько я не путешествовал по Европе: цены выросли, а сервис упал, — делится мужчина. — До 2020 года, помню, спокойно можно было [арендовать] небольшую квартиру с обновленным ремонтом и мебелью за 50 евро. Сейчас за 60 евро это, как правило, комната в подуставшем состоянии с общими удобствами в коридоре.

«Не могли впихнуть в себя огромные порции»

Во время путешествия семья в сама готовила завтраки и ужины. В машине была термосумка с аккумуляторами холода, благодаря чему еда не портилась. Однако в некоторых номерах не оказывалось морозильной камеры, и тогда белорусы не могли заморозить оборудование.

— Обеды были где-то в дороге. Как правило, находили млечный бар (бюджетное кафе. — Прим. MOST). Там стабильно уходило плюс-минус 100 злотых на четверых. При этом нередко не могли впихнуть в себя традиционно огромные порции и что-то забирали в контейнерах на вечер, — говорит мужчина. — [Поход в магазин] Biedronka обходился в 100-200 злотых — в зависимости от аппетита и наличия запасов еды.

На один пляж — две кабинки и один туалет

Егор рассказывает, что на разных участках набережной пляж и море заметно отличались: в одних местах было прохладно и почти безлюдно, а в других — тепло и так многолюдно, что на пляже было не протолкнуться.

— Меньше всего понравилось море в Гдыне — очень грязное и холодное. Под Гданьском море тоже было холодным, но достаточно чистым и можно было очень далеко зайти пешком. А вот в Нехоже было классно: волны — до метра и море довольно теплое. Просидели в воде пару часов не вылезая. В Лебе и на Ревской косе была очень чистая вода, — делится впечатлениями Егор. — Я раньше много раз был на Балтике в Литве, но ни разу не купался, так как вода была очень холодная. В этом году повезло.

— [На пляже] очень не хватало кабинок для переодевания и туалетов. Я понимаю, сложно обеспечить удобства, когда пляж [длиной] в 400 километров. Но на пляжах, которые на карте обозначены как городские, или на пляжах в курортных городах нередко встречались две кабинки для переодевания и всего один туалет, — вспоминает Егор.

При этом Егор отмечает и плюс отдыха: у обоих детей пропала аллергия.

«Не стоило своих денег»

Несколько раз Егор с семьей посещали в музеи, а один раз ходили по морю на большом корабле. Правда, это развлечение разочаровало.

— Мы даже в открытое море не вышли. Отплыли на километр от берега и проплыли несколько километров вдоль береговой линии. Точно не стоило своих денег. В отличии, например, от водной экскурсии по Гданьску, которая была дороже и короче, но куда интереснее, — делится собеседник.

«Спокойно откладываем Балтику про запас»

Егор не уверен, что в ближайшие годы вернется отдыхать на Балтику. На побережьях Средиземного или Адриатического морей теплее и, по наблюдениям его знакомых, дешевле.

— В конце концов, даже Польша сама по себе достаточно большая и разнообразная. Можно несколько лет выбираться в большие путешествия по ней, не повторяясь. А когда уже получу документы, смогу ездить по всей Европе. Там вообще раздолье! — делится беларус. — Поэтому, ставим галочку, держим в голове, но спокойно откладываем Балтику про запас.

Одна розетка и старый душ

Василь (имя изменено) с супругой отдыхал в кемпинге в деревне Ястшембя-Гура (Jastrzebia Góra), недалеко от Гдыни, в июле 2025 года. Польскую Балтику он выбрал, потому что хотел отдохнуть у моря именно в палатке — «без фешена и отелей».

Из Варшавы до Гдыни молодые люди добирались специальным поездом Słoneczny Мазовецких железных дорог. Билеты в обе стороны на двоих обошлись в 240 злотых. Из Гдыни до деревни беларусы добрались местным транспортом.

За неделю отдыха молодые люди побывали в нескольких кемпингах. Самый бюджетный вариант обошелся им в 50 злотых за сутки — независимо от количества проживающих в палатке.

— На гэтым кемпінгу была толькі адна разетка, вельмі-вельмі стары душ і не самы прыемны туалет. Яшчэ была печка, дзе можна было гатаваць ежу. Але за такі кошт — гэта крутыя ўмовы, таму што кемпіцца ў палатцы можна было амаль каля мора. Трэба было толькі спусціцца ўніз недзе метраў 20 — і пляж. То-бок гэта першая берагавая лінія, як кажуць у Турцыі ці Егіпце.

Для сравнения: на кемпинге стоимостью 80 злотых в сутки с человека были удобные туалеты, душевые и даже небольшая кухня для приготовления еды, а в кемпингах за 100 злотых — вечерние программы для отдыхающих.

Цены в деревушке — как в Варшаве

В основном Василь с женой покупали в магазинах мясо и консервы и готовили их на костре. Время от времени они заглядывали и в близлежащие бары и рестораны. Говорит, цены в приморских городках и деревушках — как в Варшаве.

Василь добавляет, что в каждой поморской деревне продаются вафли — гофры — очень популярное лакомство. Правда, беларусы не нашли в них ничего особенного.

«Вельмі-вельмі вайбова»

В первой половине отдыха погода радовала: светило солнце, а море оказалось достаточно теплым — Василь признается, что от Балтики ожидал худшего. Во второй половине погода все же подвела: пошли дожди. Но беларусов это даже обрадовало.

— Гэта таксама тое, за чым мы туды ехалі. Таму што Балтыйскае мора ў такое надвор’е выглядае вельмі цікава, вельмі-вельмі вайбова — калі казаць па-маладзёжнаму. Бо ўсё ж такі сонейка больш асацыюецца з Чорным, Міжземным ці Чырвоным морам у Егіпце. А тут трошкі іншая атмасфера. Нам яна спадабалася, — говорит Василь.

Ночи были очень светлыми, так что беларусы подолгу сидели на пляже у костра и разговаривали.

«Прыязджаюць цэлымі сем’ямі»

Удивило Василя большое количество отдыхающих. Мужчина был уверен, что большинство выбирает курортный отдых в Турции или Египте.

— На кемпінгах з сярэднім коштам было вельмі шмат людзей. Як палякаў, так і беларусаў, і ўкраінцаў, і англамоўных замежнікаў. Людзі напраўду ездзяць. Палякі ўвогуле прыязджаюць цэлымі сем’ямі і не проста з палаткамі, а ў вялікіх трэйлерах. І ўжо каля гэтых трэйлераў ставяць некалькі палатак.

Василь собирается еще раз вернуться на Балтику, но уже в другую часть — ближе к границе с Германией. Вероятнее всего, снова на кемпинг.

— Не ведаю, ці ёсць сэнс спыняцца там у гатэлях. Для адпачынку all inclusive лепш, напэўна, абіраць больш цёплыя і сонечныя краіны, дзе такі тып турызму больш развіты. А вось Балтыйскае мора больш пасуе да адпачынку на кемпінгу: днём хадзіць плаваць, глядзець на мора, потым дзесьці гуляць па вёсках.

«Прыгажэйшага для мяне нічога няма»

В августе 2024 года вместе с семьей Олег отдыхал на берегу Балтийского моря недалеко от Гданьска — в деревне Стегна.

— Балтыка — маё любімае мора. Калі ў мяне ёсць выбар — паляцець у Егіпет ці паехаць на Балтыку — гэта адназначна Балтыка. Увогуле, я пэўную частку свайго жыцця пражыў на беразе Балтыйскага мора, таму мяне заўжды туды цягне. Прырода таксама вельмі падабаецца. Сасновыя лясы… Прыгажэйшага для мяне нічога няма. Да таго ж паколькі мы жывём у Польшчы, гэта самы хуткі і лёгкі спосаб [трапіць] на мора.

Порция рыбы за 35 злотых и мороженое дешевле, чем в Варшаве

В Стегна на неделю отдыха две семьи арендовали часть двухэтажного дома в 20 минутах от моря. Условия, по мнению Олега, были хорошими: аккуратный и уютный дом. На первом этаже была гостиная, кухня и небольшая комната, а на втором этаже — три комнаты и балкон. На улице для детей была предусмотрена игровая площадка. За проживание десяти человек друзья заплатили 3 тыс. злотых.

Еду для приготовления завтраков и ужинов семьи покупали в магазине, а на обед ходили в кафе. Порция жареной рыбы с гарниром обходилась в 35-45 злотых — в зависимости от места.

— Марозіва было смачнае. Знайшлі да таго ж будку, дзе марозіва каштавала таней, чым у Варшаве, нягледзячы на тое, што гэта курорт. Агулам думаў, што прыйдзецца больш грошай [выдаткаваць], і здзівіўся, што знайшліся [бюджэтныя] месцы. Гэта, канешне, парадавала.

Кроме того, белорусы ходили в лес за грибами — и всегда удачно. По словам Олега, в Варшаву они привезли с собой около 20 килограммов.

«Не трэба сядзець адзін у аднаго на галаве»

Море оказалось неожиданно теплым. И взрослые, и дети не выходили из воды по несколько часов подряд.

— Мора было проста фантастычным. Пляж вялікі, цягнецца ўздоўж усяго ўзбярэжжа. На пляжы людзей было шмат, але крыху ўбок адысці — і не трэба сядзець адзін у аднаго на галаве.

«Калі паедзем, то ў іншае месца»

Олег отмечает, что они с семьей хотели вернуться на Балтийское море в этом году, но решили отложить поездку из-за гостей.

— Агулам, уражанні вельмі добрыя засталіся. І я на Балтыку — заўсёды з задавальненнем. Люблю яе ў любы сезон. Калі зноў паедзем, то ўжо ў іншае месца. Не таму, што нам там не спадабалася, а таму што хочацца паказаць дзецям і які-небудзь іншы маршрут.

Семейный компромисс

В 2022 году Калина с партнером Богданом и сыном Матвеем долго выбирала, куда поехать в отпуск. Богдан категорически отказывался от Турции и Египта, а Калина исключала отдых у пресных водоемов. Так, курортный город Владиславово стал компромиссом.

Из Катовице до балтийского побережья семья добиралась автомобилем. Выезжали специально ночью — чтобы избежать пробок.

— Остановились в частной квартире с одной комнатой и ванной. Стоимость проживания за троих была примерно 110-120 злотых на человека в сутки. До пляжа было 10-15 минут пешком, — вспоминает женщина.

На завтрак и ужин — яйца и бутерброды, на обед — традиционная польская кухня

Завтраки и ужины семья готовила самостоятельно в апартаментах. В основном это были вареные или жареные яйца и бутерброды. А на обед ходили в ресторан недалеко от набережной.

— Среди множества заведений мы выбрали ресторан с традиционной польской кухней. И обычно ходили туда. Там хорошо готовили свинину: мясо всегда было мягким и в меру приправленным, — рассказывает Калина.

При этом женщину очень удивил скудный выбор рыбных блюд в ресторанах приморского города.

«Покрывался мурашками и синел от холода»

Калина вспоминает, что море было неспокойным, температура воды была около 20 градусов и постоянно дул специфический балтийский ветер, из-за которого было некомфортно выходить из воды.

— Сын купался. Очень хотел в воду. А когда выходил на берег, покрывался мурашками и синел от холода. Быстро вытирался полотенцем, снимал мокрые плавки и надевал сухие шорты и теплую толстовку с капюшоном. Таким образом, окунуться каждый день у него получалось раза два, не больше, — рассказывает женщина.

Но было и то, что понравилось: красивые сосновые леса на берегу, которые напоминали о Беларуси, поездка на полуостров Хель (там семья посетила фокариум, где смогла посмотреть на морских котиков, посещение Гданьска.

— Погуляли по набережной Мотлавы, прошлись по разводному мосту, съели шашлык в грузинском кафе, посмотрели яхты и разноцветные живописные старые дома. Но на Балтику, скорее, больше не поеду. Предпочитаю теплую воду, дешевые фрукты и много рыбных блюд в ресторанах.

Прожили на паркинге целую неделю

В 2021 году семья Дарьи купила дом на колесах. Так они отправились из Эльблонга в поисках места, где можно было бы остановиться бесплатно. Проехав множество деревень и небольших городов они узнали, что все стоянки подобного рода платные.

По словам Дарьи, тогда самое дешевое место в кемпинге для трех человек стоило 140 злотых в сутки. В тот год их финансовые возможности не позволяли остановиться там.

— Амаль столькі б каштавала зняць гатэль. Таму мы расчараваныя амаль уначы паехалі шукаць месца на дарозе, дзе можна стаць. Знайшлі паркінг прама ў лесе. Праз кіламетр ад гэтага паркінга было мора. Там мы прастаялі цэлы тыдзень.

«Палякі не вельмі любяць адпачываць у чысціні»

С погодой беларусам не повезло, поэтому походы на море ограничивались лишь посиделками на берегу. Искупаться удалось всего один раз — вода была хоть и чистой, но очень холодной.

— Але там было вельмі прыгожа. Вялікі пляж. Амаль не было людзей. Але здзівіла, што кожны раз, калі ішлі на мора і вярталіся, [па дарозе] збіралі поўны ворак смецця. Такое пачуццё, што палякі не вельмі любяць адпачываць у чысціні. Смецце мы знаходзілі рознае — ад банальных бычкоў і банак з-пад піва да выкінутых у багну цэлых намётаў. Мы гэта ўсё выцягвалі і выкідвалі. У выніку задавальнення ад звычайнага марскога адпачынку я не атрымала.

Позже Дарья узнала о волонтерской программе в городе Хель — можно было заниматься экологическими проектами и отдыхать. Она подала заявку и даже предложила приехать со своим домом, чтобы не занимать лишние места. Однако получила отказ. Но Дарья надеется на удачу в следующем году.

