«За эти деньги можно купить дачу с маленьким домиком» 7 23.08.2025, 11:16

4,010

иллюстративное фото

Белорусов шокировали цены на отечественные шубы.

Белорус под ником semenovich.sema показал в TikTok цену на шубы белорусского производства — и невольно спровоцировал жаркие баталии в комментариях. Рассказываем, во сколько обойдется такой предмет верхней одежды и чем шокированы комментаторы.

На видео с ироничным титром «Купляйце беларускае)))» мужчина снимает висящие в брестском ЦУМ шубы белорусского производства. После приближает камеру и показывает ценник на одну из них — 12 863 рубля.

Короткого видео оказалось достаточно, чтобы началось активное обсуждение. За сутки ролик посмотрели 115 тысяч раз, под ним оставили больше 1100 комментариев. Большая часть пользователей не понимают, зачем вообще тратить такие деньги на шубу, учитывая теплые зимы. Но кто-то считает, что у возмущенных комментаторов просто нет денег на такое пальто — поэтому они и недовольны. Вот что пишут люди.

«В Беларуси, в которой я живу, таких зарплат нет, чтоб покупать этот обед для моли».

«Все промышленные товары, произведенные в РБ, стоят, как крыло от самолета «Боинг». Похоже, производители ориентируются на свои зарплаты или на зарплаты чиновников и депутатов. У нас такие зимы, что некогда шубы носить».

«Только люди из высших чинов Беларуси могут себе такое позволять. Я этим летом, думаю, куплю себе штаны льняные, зашел в магазин — и в шоке вышел. За эти деньги я купил себе оригинальные Levi's».

«А мне жалко загубленных животных. Ради чего? Чтобы вот так вот висеть в магазинах?»

«Купляйте, люди, искусственные меха, сейчас они как натуральные. А по нашим зимам — плащевка и болонка самое то».

«Шубы — это уже даже не вчерашний день, а позавчерашний. Они уже давно не в моде».

«За эти деньги можно купить дачу с маленьким домиком и балдеть в цветах летом, и свой кусочек земли…»

«Наше, белорусское, нам не по карману».

«Легче б/у у людей взять за 3−4 тысячи бел. руб.»

«А за какую цену вы хотели бы купить эту шубу? За 5 копеек, потому что она «беларусская»?»

«Модно, не модно… Натуральный мех всегда в почете. Жаль, не каждый может себе позволить…»

«Мех всегда был недоступен для простых людей, ничего удивительного. А те, кто пишет про «позавчерашнюю» моду, — у них просто не за что купить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com