«В магазине такие цены не найти» 23.08.2025, 11:33

3,022

Что и почем продают на белорусском блошином рынке.

Десятки лет около Могилевского рынка по выходным разворачивается большая барахолка. Журналист MYFIN посмотрел, что-почем там продается и есть ли смысл туда идти.

– Почем елочные игрушки? – не успела я оглянуться, как подруга уже перебирает блестящие шары в картонном ящике.

– А вы подписаны на мой YouTube-канал? – продавец отвечает вопросом на вопрос. – Если подписаны, то по рублю, а если нет, то два.

Мы честно признаемся, что не подписаны. Однако продавец не завышает цену, а наоборот – снижает ее еще сильнее и отдает три игрушки за 2 рубля.

Воодушевившись выгодной сделкой, идем дальше. Попутно слушаем разговоры. Один продавец говорит другому, что в прошлый раз продал товар на 60 рублей.

Симпатичная бабушка торгует всякой мелочевкой, среди которой много детских игрушек от 50 копеек до 3 рублей. Беру за 2 рубля в коллекцию ребенку парнокопытного рогатого зверя, похожего на антилопу. Подружка покупает жменю из трех машинок за 1,5 рубля.

– Девочки, подходите, у меня есть все, – улыбается мужчина, продающий всякие штуки, назначение которых очень часто непонятно женщинам. Женщин, кстати, рядом не наблюдается. В основном мужчины постарше.

– Ой, нет, нам тут ничего не надо, мы только садок знаем, – среди разнообразных штук я опознаю только рыболовный садок.

– Так берите садок!

– Мы рыбачить не умеем.

– Как не умеете? Так я рыбак, я вас научу!

Убегаем от перспективы порыбачить к значкам и открыткам. Блоки марок стоят 20 рублей. Открытки попроще – по 50 копеек. Самые красивые, будто только из типографии – 5 рублей. Они предусмотрительно спрятаны в кармашки фотоальбома.

Цена значков в среднем от 1 рубля. Но есть и значительно дороже. Олимпийский мишка – 5 рублей, значки с космической тематикой – до 10 рублей. Я в итоге покупаю два значка за 3 рубля, подружка берет аж пять штук за 10 рублей.

Рядом с нами выбирает значки мужчина лет 55. У него красивые туфли, идеально выглаженные рубашка и брюки. Судя по диалогу с продавцом, он пришел за этим товаром целенаправленно и в нем отлично разбирается.

Есть и новые вещи с бирками

– Можно померить колечко? – мой взгляд выхватывает среди колец одно какое-то уж очень необычное.

– Нельзя! – шутит продавец. – Ну конечно меряйте, это же кольцо!

Надеваю кольцо на палец и не хочу снимать, так оно мне нравится.

– А сколько стоит?

– Пятнадцать.

– Тогда я его даже снимать не буду, – лезу за кошельком в сумочку.

– Раз снимать не будете, тогда двадцать, – смеется продавец.

Мельхиоровые ложки из разных наборов продаются по 5 рублей за штуку.

– А если возьму три штуки будет скидка? – приглянулись мне три ложечки.

– Нет, 15 рублей. Ладно, обойдусь без ложек.

Ложек, как и посуды, встречалось не так много, как я думала. Цены на посуду такие: заварочный чайник – 12 рублей, салатник – 4-5 рублей, среднего размера тарелка – 1.20 рубля, чайная пара – 3 рубля. Термос со стеклянной колбой – 35 рубля, новехонький венчик для взбивания – 1,5 рубля. Прямо при нас этот венчик забирает женщина, говорит: «В магазине такие цены не найти».

У многих продавцов была одежда, в большинстве своем стоила она недорого, 3–5 рублей за единицу. Но встречались и вещи, за которые придется раскошелиться. Мужской костюм, новый, с биркой – 45 рублей. Нарядное платье в блестках – 50 рублей.

Есть продавцы, которые торгуют товаром за копейки или за несколько рублей. Они так сразу и говорят: у меня все до 3 BYN или до 5 BYN. В основном это детские игрушки, книги, DWD-диски.

Но у большинства есть как дешевые вещи, так и подороже. Видели иконы за 40-50 рублей и часы с кукушкой за 50 . За круглое зеркало в металлической раме продавец просил 50 рублей За деревянный стул – 70. Но двоим красивым девушкам обещалась скидка в 20 рублей.

Пока красивые девушки ушли думать, нужен им стул или нет, его кто-то купил. Интересно, со скидкой или без?

Чтобы внимательно походить по блошиному рынку, нам понадобилось полтора часа. Подруга купила еще парочку брошек, заплатив 17 рублей. А я не удержалась и отдала 6 рублей за маленькую курительницу для благовоний.

Барахолка у Могилевского рынка — это не только место для полезных покупок, а настоящий живой музей повседневной жизни, где на найдешь себе и кроссовки для прогулки, и орден в коллекцию.

Здесь встретятся и недорогие мелочи, и вещи из детства, и настоящие раритеты. Продавцы часто идут на уступки, особенно если видят, что покупатель заинтересован. И даже если вам совсем ничего не нужно, стоит прийти просто за атмосферой. Поторговаться, посмеяться и уйти если не с покупкой, то с хорошим настроением.

