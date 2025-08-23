Солнце русского маразма закатилось Александр Невзоров

Путин публично принес старого преданного пуделя в жертву.

Солнце русского маразма закатилось.

Марков всегда был образцовым тыловым орком: православный единоросс-патриот с ушами высокой подвижности и гадкой харей.

Он маршировал строго по кремлевской линии, ногти передних лап затачивал по уставу и день начинал с чашечки украинской крови.

Но угодил в иноагенты.

Что же произошло?

Все дело в том, что до 22 августа пороговый уровень правды для политологов РФ был установлен в 3-5%. Выше, разумеется, нельзя, но «3-5» иногда можно.

Пропагандистам -аналитикам разрешалось подмешивать этот процентик в свои диатрибы, чтобы не выглядеть полными идиотами.

Конечно, российский потребитель примитивен, но даже ему нужна хоть какая-то связь политологии с реальностью.

Но правила ожидаемо поменялись. Пороговый уровень правды опустился до 1-2%.

Это произошло благодаря блестящим успехам одебиливания масс.

Теперь народу вполне достаточно и столь скромных процентов.

Кремль уверенно ведет народец к гомеопатическим параметрам содержания правды в любой публичной информации, т.е не более 0,000000000000003%.

Такая процентовка позволит уверенно и быстро переселить население в ту параллельную реальность, где зарождаются настоящие «северокорейские чувства» к вождю.

Русские сами не заметят как уйдут в желаемую кондицию и ничем не будут отличаться от подданных Ына, писающихся и рыдающих от одного запаха вождя.

Марков же, с его привычкой иногда подсаливать микродозами сермяги режимный бред, в этой картину никак не вписывается. Вот ему глоточку-то и вскрыли.

Путин публично принес старого преданного пуделя в жертву, для назидания «прочим» и для иллюстрации новых правил игры.

Александр Невзоров, «Телеграм»

