Кристина Тимановская стала чемпионкой Польши 2 23.08.2025, 11:56

2,074

Белорусская бегунья завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров.

Бегунья Кристина Тимановская стала чемпионкой Польши по бегу на 100 метров. Это ее первая золотая медаль на республиканских соревнованиях Польши. Бегунья поделилась этой информацией и фото в своем Instagram.

Чемпионат Польши по лёгкой атлетике проходил в городе Быдгощ. Кристина Тимановская преодолела стометровку за 11,38 секунды. Ближайшую соперницу она обошла на 0,06 секунды.

Топовая спринтерша Эва Свобода, которая ранее выигрывала чемпионаты Польши, не участвовала в забеге из-за травмы.

Тимановская покинула Беларусь после скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Она перебралась в Польшу и изменила спортивное гражданство, чтобы выступать за эту страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com