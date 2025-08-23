закрыть
23 августа 2025
Кристина Тимановская стала чемпионкой Польши

  23.08.2025, 11:56
Кристина Тимановская стала чемпионкой Польши

Белорусская бегунья завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров.

Бегунья Кристина Тимановская стала чемпионкой Польши по бегу на 100 метров. Это ее первая золотая медаль на республиканских соревнованиях Польши. Бегунья поделилась этой информацией и фото в своем Instagram.

Чемпионат Польши по лёгкой атлетике проходил в городе Быдгощ. Кристина Тимановская преодолела стометровку за 11,38 секунды. Ближайшую соперницу она обошла на 0,06 секунды.

Топовая спринтерша Эва Свобода, которая ранее выигрывала чемпионаты Польши, не участвовала в забеге из-за травмы.

Тимановская покинула Беларусь после скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Она перебралась в Польшу и изменила спортивное гражданство, чтобы выступать за эту страну.

